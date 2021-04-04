【本報訊】屯門澤豐花園更換新管理公司紛爭餘波未了，一班80、90後居民集體起義組成「澤豐貳代」，上周五（2日）起一連四日發起簽名行動，希望收集逾兩成、約500名業主簽名，踢走親建制法團及撤換新管理公司。法團則發出通告以「黑暴」形容收集簽名的成員，呼籲居民不要簽名，否則引進黑暴，「美麗嘅家園將會變成戰場，永無寧日」，遭批評抹黑居民。

事緣上月6日業主大會通過更換管理公司，將原本做得不錯的管理公司佳定改為高耀，本月16日新舊管理公司將交接，居民其後發現高耀口碑欠佳，擔心多年管理費積蓄的二千萬元盈餘及基金不保，部份居民要求沿用舊管理公司，但未獲法團正視。

澤豐貳代核心成員約十人，上周五起在屋苑閘口外收集業主簽名，向居民解釋事件始末。召集人Benny在fb說，對法團在通告寫「抗拒黑暴」感無奈，坦言「保護自己家園、提出反對聲音收集簽名，那就是貴法團所謂黑暴嗎？」

記者昨到場發現街站設在澤豐花園閘外一個往輕鐵澤豐站空地，閘外掛上「拯救澤豐 推翻法團」大字，放置長枱及凳予人簽名。有成員透露上周五擺街站第一日，曾遭一名男子搗亂，更襲擊女義工，之後逃去，近日則沒受滋擾。

該成員稱，澤豐花園共2,208戶，若收集到逾兩成業主簽名，可要求民政署改選法團，而連日獲得簽名理想，有信心收集到500個簽名。另有居民表明不滿法團換舊管理公司，「咁大嘅決定，一早要諮詢。」

法團上周五發出「抗拒黑暴 請不要隨便簽名給別人」的「廣東話口語」通告，指屋苑早前進行各項大型維修工程，業主都毋須支付有關費用，法團銀行戶口盈餘有二千多萬，指摘「黑暴」造謠，又聲稱受黑暴影響，為大眾安全起見，暫不開會解釋，呼籲別簽名予黑暴，又指業主簽名等同「引進咗黑暴」，聲稱「美麗嘅家園將會變成戰場，永無寧日」。

區議員：公道自在人心

事件惹網民轉載討論，有人指通告未正面回應居民訴求，有人不理解呼籲簽名的發起人為何是黑暴，「人哋破壞咗你啲乜？打咗你哋邊一位？要拎證據出嚟喎，否則係誹謗㗎」。

屯門區議員曾振興在fb稱公道自在人心，感謝現屆法團「讓街坊們看見我們的屋苑一直掌控在甚麼人手中」，他們亦會用最文明最民主的方式，證明誰才是「黑暴」。