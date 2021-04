【送暖高牆】極權強盜港人選舉權卻以「完善」為包裝,以履行公民義務之名恐嚇規管白票,但領教政權大話多年的香港人豈會受騙?市民過去以神聖選票選出的代議士,現時被莫須有罪名剝奪自由,有人一針見血,形容未來的只是偽選舉。

當香港人不放棄,就能一同讓對手領教,我們活着就是最大勝利。

抗議偽選舉 永記你的付出

留一口氣 點一盞燈

笑話一則,望博一笑

有農人自鎮返鄉,倒篋傾囊,家中缺鹽亦在所不計,請回偉大領袖揮手立像一尊,以為愛國者。殊不知此農命終於現行反革命。罪大惡極有二 :第一, 用草繩紮束偉大領袖尊像頸項,吊起掛擔挑之上,是何居心? 第二, 不意草繩鬆脫,偉大領袖粉身碎骨。此農人以現行反革命罪論處。

不是寓言,實也不是笑話,只是在魔幻時空發生過的普通人的故事。現在黑影再臨。願我們內心平安,無論天有多黑。

感謝你們每一位,不過是想要提一盞燈,讓大家看清腳下,不想讓荒謬再變日常。

當星火在每一個有自由意志的香港人心中不滅,黑暗於我又有何懼,讓我們對黑暗一笑。

很榮幸曾在香港的街道上與你們同行,辛苦你們每一位,尤其心痛每一位堅強微笑的女士。

寫於香港電台正探討自由意志之時。

以為逃離了、卻又再掉進魔幻的人致上

敢作敢為 不流於空談

親愛的岑子杰:

你的聲調抑揚頓挫,常常能「講清講楚」,並有力地「議事論事」,實在是位說話的高手!

當然,您絕對不是空談之士,相反常常走到陣前,是個敢作敢為的香港人!

祝願你可以早日重獲自由,能與家人、朋友快樂地團聚!祝願你身心保持健壯,意志力就只有進沒有退!

一位要向你學習的人

HK spirit will not die

To all those imprisoned for upholding truth, justice and freedom (including my former boss Jimmy Lai),

Just want to show my support for all of you that you will not be forgotten in history for upholding the true HK spirit of freedom. Be water. Please keep going and we will pray for you and your family and the future of HK. Keep going and the HK spirit will not die.

Fight on ! Also take good care of your health.

Celina

活着是最大勝利

澤鋒:

其實我唔識你,只係見過王進洋(離島民主派區議員)個facebook寫過關於你嘅嘢,都想為你打吓氣。

見到佢喺facebook話,你叫過佢唔好辭職,叫佢順其自然撐落去,「因為今日,活着就係最大嘅勝利」,亦話雖然身心疲累,但都希望香港人唔好放棄。唔知你知唔知,王進洋最終決定留低宣誓唔辭職?唔知你嘅說話有冇影響,但王進洋話會宣誓時有講到,「留下來,多個工具」,「口號雖然是旗幟,但現在來說,也只是其次」。

的確,咁嘅環境,大家都好艱難,喺民主派一路被滅聲時候,有人仲有平台代香港人講嘢,都係好事,雖然DQ風險都唔係低,之後亦會面對其他問題,所以留低亦要有勇氣。同埋好明顯,嗰度(東涌南)嘅居民都唔想再有周浩鼎做代表。

希望你好好照顧自己,一如你講,活着就是最大勝利,祝願平安回來。

Bobby

牆外人虧欠你們

親愛的在囚香港人:

從來沒有想甚麼民主理念。直到2019.6.9那天開始我終於明白要怎樣才是真正愛香港的香港人。

你們每一個都是最愛香港的香港人。

你們為了香港付出,失去了自由。

在牆外的每一個香港人都欠了你們和你們的家人一份說不斷的歉意。

心裏真的很難受,

衷心希望你們每一位平安,盡快能和家人團聚。

好人一世平安

香港人上