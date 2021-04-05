武漢肺炎仍未於社區停止蔓延，本港今日（5日）新增16宗武漢肺炎確診，當中包括一宗本地感染無源頭個案（第11512號個案），患者於旺角惠豐中心豐澤擔任售貨員；數十名同事要隔離檢疫。《蘋果》記者下午遞達旺角惠豐中心，食物及環境衞生局正派員清洗惠豐中心附近的街道，職員均有穿上保護衣。而涉事的豐澤店舖已經落閂關門，並貼出「臨時停營業通知」告示。

該通告寫明，昨日（4日）已得悉有員工確診，及正於醫院接受治療，故由昨日起至明日（6日）暫停營業，已聘用承辦商店內徹底清潔，包括倉庫、休息室及冷氣和空氣系統等。惟鄰近的店舖則仍照常營業，也有途經市民駐足看告示了解情況。

追蹤日期增至14日 顧客亦納強檢

今日的唯一一宗本地個案，為一名32歲男子，居於油塘邨，於彌敦道惠豐中心的豐澤地庫任職銷售員，屬源頭不明的本地個案。

患者最近上班日已經是3月22日，3月30日開始發病。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，因應近期本港未有其他不明源頭個案，故將患者的追蹤日期增至14日，故對去過豐澤的員工及顧客納入強制檢測，數十名同事更要檢疫。

張表示，要求職員及顧客檢測，主要是調查是否從員工或顧客將病毒傳染患者，而非擔心患者會將病患傳給顧客。

「日日都確診 唔通唔生活咩？」

途經該店的市民林先生表示，平日較少前往旺角西洋菜南街，近日亦未有到訪過涉事的豐澤店舖。至於會否擔心再爆新一波疫情，他指港人自覺及守規矩，不舒服便會看醫生，「大家行多步都OK嘅」。

他指，政府「軟性封關」，港人不能出外旅遊，只能到郊野及商場「唞唞氣」，「舒展下都好合理，但平衡位大家就要配合下」。至於應否進一步放寬限聚令，林先生稱仍要視乎政府與業界如何協商，自己對疫情發展仍保持樂觀，但是否屬「疫情終點」則要留待專家點評。

不願出鏡的嚴生指，自己平日都有來旺角，但未有光顧涉事豐澤，特意拍下店外告示是誤以為店舖結業。被問及會否擔心感染，他反問「日日都有（確診個案），你覺得會停咩？我唔覺得會停。咁唔通你唔生活咩？」指港人應自律，「夠膽你咪打疫苗囉」。

市民見告示以為結業

他又指，香港疫情並不嚴重，「如果嚴重都係數字上，都係嚇嗰啲。」續稱港人工作仍舊，生活如常才是應有的態度，「講真呀，你望下旺角有幾多店舖執咗，啱啱埋嚟睇都以為呢間鋪執咗。」指港人難以忍守長時間抗疫，但仍需注意個人衞生，「難得放五日大假，出下街行下山都唔得。」

與女友結伴同行的源先生同樣「摸門釘」，也誤以為店舖因疫情而結業，指擔心疫情會再爆發，「雖然我冇出街，但都好多人出郊外。」又認為港人的對疫情的警覺性確實減少。

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