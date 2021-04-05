政權試圖用監獄囚禁嚮往自由的靈魂。身處威權時代，被囚被還柙的人不乏教授學者、大律師或醫生，也有不少在學青年以及曾獲獎學金的高材生。牢獄高牆難免令人沮喪，有心人T小姐（化名）就為囚友製作書單，每月挑選6本書送入牢房，成為在囚者的精神食糧，即使身陷囹圄都能在書中尋找更大的世界。

記者 陳嘉裕

從事文化教育的T小姐直認，牢獄生活一直離自己很遠，直至去年身邊朋友、認識的人相繼入獄，令她萌生一個在囚讀書計劃的念頭。T小姐原計劃與民主派立法會議員合作，由議員們負責聯絡囚友，再由她物色書籍，計劃卻遠遠趕不上變化，籌備期間，民主派立法會議員總辭，原定合作的朱凱廸除了卸下議員身份，更因47人案被還柙，「好多support嘅人都無晒，我而家要幫朱凱廸搵埋書，你可以寫埋，真係經歷埋時代嘅變遷」，她無奈說道。

出師未捷，但T小姐一直記掛囚友的需要，她之後輾轉改與支援在囚手足組織「石牆花」等合作，自今年初起創立《和你讀書 我很愉快》計劃，為囚友送書。

根據懲教署規定，送入獄中的書籍不能劃花、不能有印記、也不可是硬皮本，每個月最多6本，宗教書籍則不在此限。一個月6本書是否足夠，因人而異，為了要配合囚友閱讀的需要，也要避免浪費珍貴的讀書額，她每月會製作1至2份書單，分別在社會科學、香港文化、歷史和休閒小說各挑10數本書，配上書籍簡介寄予約30個囚友，再由囚友「剔選」想要的書籍。

惟有讀書不浪費青春

短短幾個月，T小姐送入獄中的書籍多達數百本，也樂見書本為年輕抗爭者的牢獄生活帶來漣漪。她說，獄中其實有很多「好想讀書、讀書好叻」的人，在他們要求的書籍中，可見他們的知識深度，有人要求讀非常專門的哥本哈根城市規劃，也有人想讀由捷克總統及異見作家哈維爾撰寫的《無權力者的權力》，有些書籍甚至連從事文教多年的T也大嘆「深到我都唔知點搵畀佢」，要托在大學教書的朋友代勞。

T小姐認為，政權想用收柙浪費抗爭者的時間，惟有讀書可以令他們在囚的日子不致於浪費青春，也相信書的力量，可以令他們更堅定，並且尋找到內在的自由和更大的世界。

在囚抗爭者愛讀謝曉虹《無遮鬼》

除了嚴肅的讀物，T小姐也會鼓勵囚友閱讀小說、休閒書，與外在的世界接軌。她有時會推薦幾本流行讀物、香港作家的新作。她透露，謝曉虹的《無遮鬼》於在囚抗爭者中甚受歡迎，相信其他香港人都會在書中找到共鳴。

監獄流行起讀書，或許是本世紀最諷刺的笑話。T小姐說，在荒謬的世代，大批優秀的人身在牢獄中，即使身心都受煎熬，他們都沒有放棄自己，讀書、進修、尋求學問，在外的人又豈可以軟弱？

她特別提到47人案的民主派人士得悉要被還柙後，主動物色書籍，袁嘉蔚、岑子杰想專注性別研究，「慢必」陳志全則想讀《周易》和《紅樓夢》，本身在日本修讀博士的區諾軒也積極在獄中繼續研究，T形容，「佢哋擁有優雅嘅靈魂，係（政權和囚禁）剝奪唔到。」

註：有關《和你讀書 我很愉快》計劃，可留意陳健民《獄中書簡》簽書及義賣活動

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