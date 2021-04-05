政權落重閘封殺民主派參選之時，更圖控制選民投票意向，律政司司長鄭若驊日前便表明，會研究對操縱或破壞選舉行為有否足夠的規管，直言選民不應投白票令選舉不能進行。港大法律學系講座教授陳文敏認為，當局若將宣傳或鼓吹選民投白票也列為違法行為，很容易有灰色地帶；建制派立法會議員謝偉俊則未有跟隨官員風向，認為白票本身不影響結果，當局毋須過份規管。民主黨主席羅健熙亦直斥政府做法是「離開文明」，難以理解。

陳文敏：新選舉制度欠缺監察

政制及內地事務局局長曾國衞以及律政司司長鄭若驊先後表明會研究是否規管投白票的行為，令人質疑新一場北京開手術改動後的選舉，還有多少真正民意。陳文敏認為在自由的選舉中，選民投白票是一種意見的表達及普通的現象，指人大修法後的新選舉制度，安全系數非常高，部份人或不能參選。他估計，當局或擔心投票率會創新低或廢票率創新高而希望規管相關行為。

陳強調，若將宣傳或鼓吹投白票列為違法行為，易有灰色地帶，舉例指若有兩名候選人參選期間互相攻擊，叫其他人別投對手，便很容易便變成犯法行為；而選民若不投白票、而是選擇了所有候選人，製造了廢票，選票同樣也作廢，認為政府與其擔心有白票，不如花時間想想為何或有此現象。

陳並批評新的選舉制度下，選委會有多名當然委員，容易出現既得利益、甚或有私相授、枱底交易的情況，而參選人過去可以就選舉主任的審核決定提出司法覆核，但日後在國家安全委員會參與資格審查後，參選人不可提出訴訟，認為是欠缺監察制度。

羅健熙指選民可用白票表不滿 斥政府「離開文明」

民主黨主席羅健熙則在港台節目上，斥評政府的想法十分無謂，認為政府若連白票都要規管，明顯是「離開文明」，反問支持政府是否已屬香港人的唯一選擇？他稱，投白票可以是選民表達不滿的方式，又或反映不喜歡所有候選人，指有關過去一直未見問題，質疑為何現時突然成為問題，強調無法理解政府說法。

謝偉俊：毋須過份規管投白票行為

就連建制派亦對規管做法有保留。本身為律師的立法會議員謝偉俊，接受同一節目訪問時直言，香港沒有法律要求市民必須投票，投票只是公民責任，不受法例規管，一如接種疫苗都是公民責任，認為市民有權選擇；而選民投白票只會影響投票率，並不影響選舉結果，認為現階段毋須規管投白票問題，惟他指，除非將來情況有變，如證實涉及外國勢力或資金干預，則須另作別論。

他同時補充，在「港版國安法」及《刑事罪行條例》下，任何人若發表一些煽動性文字或論述、有組織地鼓吹煽動市民投白票，從而抵制政府，挑起分化，又或顛覆政權、破壞政府運作，則有可能犯法。謝又「提醒」市民，雖然過往很少執行相關法例，但不等於毋須留意。

林兆彬︰政府明顯剔除民主派聲音

此外，北京亦刪除民選區議員在特首選舉委員會的席位，由分區、滅罪及防火委員會取代。油尖旺區議員及該區防火委員會前委員林兆彬，今早出席同一港台節目，表明新改動「好有問題」， 由政府委任的分區委員會沒有民意授權，缺乏代表性，認為政府明顯是想剔除民主派的聲音。他強調，分區委員未經過選舉，市民不知他們的政綱，取代不了民選區議員的意見。

對於政府稱要去政治化，林兆彬認為是在「妖魔化」民主派，更指「建制派之前都講政治㗎喎」。他補充，若能有更民主的制度，如全民公民提名等，區議員不是必須進入特首選委會，惟在現有制度下剔除民選議員，再加入委任的委員會，絕對是退步。他直言，地區委員會的最新名單現時仍未公佈，擔心民主派區議員不能留任。

林又反駁譚耀宗「重設區議會委任議員」的言論，認為譚是輸打贏要，動機太明顯，此做法奇怪而且不合理。

經民聯前區議員、大埔分區委員會委員羅曉楓則指，相信新改動是希望反映地區聲音，認為新增的分區委員具有廣泛代表性，又強調服務市民有兩個基本原則，包括愛國愛港及有能力。羅認為，雖然委員會由政府委任，惟與選特首無利益衝突，但同意需要多向市民解說委任準則。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！