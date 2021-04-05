民主黨今天舉行黨內集思會，料會觸及新選舉制度下應否參選的路向問題。身兼全國政協副主席、盛傳會擔任選委會總召集人的前特首梁振英搶先在Facebook發帖，批評民主黨至今心中、口中都沒有「中央」，只有「內地」，又指民主黨近年有「四不」，包括不上北京、不入中聯辦、不做調查研究及「跟着其他人亂喊『公民提名必不可少』」，形容該黨是「衝落懸崖」。

外界盛傳北京有意招攬溫和民主派參加立法會選舉，以示可以容納「忠誠民主派」。與此同時，民主黨近日籌組「內地及政制事務專責委員會」惹爭議，有黨員擔心委員會予外界觀感不佳，或成該黨的「最大的炸彈」。梁振英則借題發揮，在Facebook引述相關報道後指，民主黨已成「無得拆」的炸彈和「死症」，歸咎民主黨招收黨員太濫，欠缺凝聚力和領導力，又稱民主黨員「馬不聽人的指揮，而是人騎在馬上任得馬亂跑」，令該黨越來越激。

梁聲言民主黨的炸彈「冇得拆」，因內部矛盾太深，「唯一拆彈的辦法，就是將硝酸甘油分開，將民主黨分拆，賣豆漿油條的和賣咖啡牛角包的各行各路，各有各的牌子風格，各有各的門面，各有各的顧客。撐下去，只會令黨員和選民痛苦。」

劉慧卿：新制度令選舉變得毫無尊嚴

民主黨前主席劉慧卿昨在港台《城市論壇》指，新選制之下，立會參選人須在選委會五大界別各取至少兩個提名，令選舉變得毫無尊嚴，「今次係要拜票，都唔知點先攞到提名，又唔知點先證實自己係愛國者，一個好賢能嘅香港人會唔會有興趣參加咁嘅遊戲？」

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