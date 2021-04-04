本港武漢肺炎疫苗接種已到第38日，亦是第2劑中國科興滅活疫苗開打第10日。周日（4日）15,900人預約打德國BioNTech復必泰疫苗，較科興僅2,300人多6倍。累計14,600人未打第2劑科興；累計甩底率16%。單計周日有500人甩底，單日甩底率6%。另外，周六有4人打科興後不適送院，其中2男打第2針後血壓升高、口齒不清加劇或手指麻痺。

4人針科興後不適送院 2男打第2針

周日共有4人接種科興後不適送院，情況穩定，均已出院，其中2男在林士德體育館社區疫苗接種中心打第2針。其中一名62歲男子接種第2劑科興後，高血壓和口齒不清加劇，上午10時06分被送往瑪嘉烈醫院。另一名65歲男子接種第2劑科興後，血壓升高和左手無名指麻痺，下午5時50分被送往瑪嘉烈醫院。

至於一名85歲女子在官涌體育館社區疫苗接種中心接種首劑科興後，滑倒及頭部受到輕傷，下午1時28分被送往伊利沙伯醫院。另一名67歲女子接種首劑科興後，感到噁心，下午5時27分被送往威爾斯親王醫院。

科興第2針累計甩底率16%

政府公佈，累計已接種約556,100劑武肺疫苗，約478,900人打首劑，其中約327,500人打首劑科興，約151,400人打首劑德國BioNTech復必泰mRNA疫苗。

而第2劑科興開打踏入第10日，累計約77,200人完成第2劑。對比首劑開打第10日累計91,800人接種，即至本周日累計約14,600人甩底未打第2劑科興；累計甩底率仍高達16%。

至於首劑科興開打的第10日、3月7日，單日有8,100萬人打首劑。然而至本周日、第2劑科興疫苗開打的第10日，只有約7,600人接種第2劑，即單日約500人甩底，單日甩底率6%。

截至周日晚上8時的24小時內，共有約3,800人接種首劑科興疫苗，當中約3,600人在8間社區疫苗接種中心接種，另外約200人透過私家醫生及診所接種。

而周日單日約有約7,600人接種第2劑科興疫苗，當中約6,800人在社區疫苗接種中心接種，餘下約800人則透過私家醫生及診所接種。社區疫苗接種中心的接種率約96%，甩底率4%。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！