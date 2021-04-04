曾經因為港版國安法出現而令下載量爆升嘅著名VPN服務商NordVPN，呢個復活節假期，竟然出咗個震驚700萬人嘅限時推廣碼，有連登網民報料，話只要輸入「REGINALEGS」，用戶就可以額外免費用多一個月。如果細心睇個優惠碼，會留意到內有乾坤，其實可以拆開REGINA同LEGS兩組字。咁佢哋究竟乜關係？大家不妨自己搵谷歌大神查證。

接受BBC訪問被寸係零

其實八方一度以為係網上假資訊，但有連登巴打就實測過，發現真有其事，但更多網民係喺相關帖文留言區，瘋狂用「姐姐」葉劉淑儀嘅「美腿」照留言洗版，令到大家驚覺，原來VPN公司嘅公關人員，原來係咁重口味。除咗「美腿」照，網民仲提議下次推廣碼用「REGINAZERO」，事關葉劉仲多咗個新外號叫「Zero Ip」。

事緣佢接受BBC《HARDtalk》節目訪問，連登網民形容戰況係葉劉「被主持寸到一棟都無」，最精采嘅交鋒位係主持人好直接問葉劉嘅政黨喺區選拎到幾多席，然後話：「零席，零席，葉女士（ZERO, ZERO, Ms Ip），八方隔住螢幕都聽到打臉嘅巴掌聲，亦因為咁，「Zero Ip」亦不脛而走。不過，葉劉唔認輸呀，佢之後喺fb出帖話自己「以直報怨、堅持己見」，當發現主持人對香港存在嚴重偏見，指摘又唔基於事實，佢亦於是一直努力反駁對方謬誤。但真係有咩？不過咁，比起之前拂袖而去，今次佢最多黑面仲捱到完場，或者應該頒個進步獎畀佢嘅！

李八方