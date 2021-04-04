一連5日復活節及清明假期，食環署表示就防疫規例「嚴厲執法」，過去兩天與警方聯合行動共巡查了92間餐飲處所，另食環亦巡查了894間餐飲處所及145間其他處所，共向10名涉嫌違反第599F規定人士作出檢控，包括未有確保顧客進入處所前掃描「安心出行」或登記資料、未有安排所有員工每14日作病毒檢測。有關處所被罰停晚市堂食及恢復為兩人一枱。其中6間餐飲處所被罰停14日。

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違規包括無確保顧客用「安心出行」或登記資料

市民未能外遊，惟有留港「深度遊」及消費，除罩聚會亦大增。食環署表示，復活節及清明節長假期裏，署方在各區加強巡查，亦與警方在中西區、東區、油尖區、西貢區及屯門採取聯合執法行動。

署方指過去兩日與警方聯合行動共巡查了92間餐飲處所，另食環亦巡查了894間餐飲處所及145間其他處所，共向10名涉嫌違反第599F規定（《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》）的人士作出檢控。違反之規定包括未有確保顧客進入處所前掃描「安心出行」或登記資料、坐位之間距離、或未有安排所有員工每14日作病毒檢測。

6餐飲處所罰停晚市堂食兩周 2間停一周

上述10間違規處所，被罰停晚市堂食及恢復為兩人一枱。其中6間餐飲處所被罰停14日；2間停7日，2間停3日。

翻查資料，復活節長假期前，即上月27及28日，食環亦曾巡查逾千餐飲處所，並與警方聯合巡查106間食肆，發現14間違規，9宗涉未有安排所有員工每14天進行一次檢測，其餘6宗涉及餐桌之間距離及入座率。1間被罰停晚市3日，4間停一周，9間罰停兩周。

非飲食時無戴口罩亦屬違法可罰5千

法例規定，若餐飲業務負責人或表列處所管理人違反《規例》，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月；若顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可因觸犯第599G章（《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》）而被定額罰款5,000元。

如顧客在非餐桌範圍飲食，或於非飲食時沒有佩戴口罩，可因觸犯第599I章（《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》）被定額罰款5,000元。

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