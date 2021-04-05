警方開記招稱破獲本港歷來最大宗販運可卡因案件，先後在沙田一個工廈及住宅單位檢獲共重700多公斤的可卡因磚，部分毒品以武打巨星李小龍的肖像作包裝。兩名男子被捕後今日被押上沙田裁判法院提堂，他們在庭上透過律師投訴遭警員「打嚇氹」。

被告分別為報稱兼職舞台技術員李仲文（25歲）及送貨員陸宇軒（19歲）。李被控兩項販運危險藥物罪，控罪指他於本月2日，在火炭坳背灣街49至51號協力工業大廈的 UG層近1號貨物升降機非法販運105公斤可卡因，及同日在同一大廈的4樓401室販運495公斤可卡因。

陸則被控一項販運危險藥物罪，控罪指他於今年4月3日在沙田花園城三期雅蕙苑3樓一單位內販運46.2公斤可卡因。

兩被告均透過代表律師投訴，調查期間遭警員「打嚇氹」。控方申請押後案件4個月，指涉案毒品數量龐大，總數達706.2公斤，需時以待政府化驗所化驗。控方反對兩人保釋，第一被告沒申請保釋，第二被告則有申請。主任裁判官溫紹明聽取保釋陳詞後拒絕其申請。兩被告還柙至5月8日再訊。

警方昨日見記者，指留意到有販毒集團由海外偷運大批可卡因進入香港，經深入調查及部署後，於本月2日下午派員埋伏至火炭坳背灣街一幢工廠大廈，並在工廈地下截查一名正在離開的男子。該名男子當時正推着手推車，車上有5個紙箱，探員其後發現箱內一共裝有150磚、共重165公斤的懷疑可卡因，於是將男子押返工廈內一個單位搜查。

行動中，探員在該個工廈單位內再檢獲450磚、共重495公斤的懷疑可卡因，部分懷疑毒品以武打巨星李小龍的肖像作包裝，同時檢獲多個防水袋及尼龍袋。經調查後，警方懷疑有部分毒品已被轉移至販毒集團其他地方，於是在3日清晨派員前往沙田崗背一個私人住宅大廈外調查，期間截查一名男子，並在其租用的單位內檢獲相同包裝、共重46公斤的42磚懷疑可卡因毒品。

警方稱相信行動已堵截一批可卡因流入本地市場，行動中檢獲的毒品總值9.35億元，稱屬本港歷來最大宗販運可卡因案件。

案件編號：STCC1056/2021

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