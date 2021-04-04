【本報訊】中央出手閹割香港選舉制度，港區人大代表、立法會議員馬逢國在港台節目《城市論壇》稱，香港「亂到離晒譜」，中央不能視而不見，他稱中央的目的非常簡單，只是真正落實「一國兩制、高度自治」，但民主黨前主席劉慧卿則批評，是次改制令香港選舉喪失尊嚴。

馬逢國稱，香港實踐西方式民主一段時間，「但有好多奇怪嘢走出嚟，係異化咗嘅民主」，又稱參選人沒有理由對自己國家、城市對忠誠存在問題，但香港正正出現這種現象，形容香港「亂到離晒譜」，又指亂象是出於所謂的民意代表身上，故中央不能視而不見，又稱「一人一票係咪就係良政善治呢？大家可以辯論」。劉慧卿聞言反駁：「我哋想辯論啊，但中央冇畀機會我哋辯論」，批評整個方案未有經過諮詢。

劉慧卿又批評，立會選舉參選人須在選委會五大界別各取至少兩個提名，令選舉變得毫無尊嚴，「今次係要拜票，都唔知點先攞到提名，又唔知點先證實自己係愛國者，一個好賢能嘅香港人會唔會有興趣參加咁嘅遊戲？」

林兆彬：歪理講千次唔會變真

油尖旺區議員林兆彬亦表示，以往參選人是尋求街坊等服務對象的提名，他對改制後要取得選委會界別提名感到奇怪，「我冇服務過佢哋，人哋做咩要提名我？」

曾任油尖旺區防火委員會委員的林兆彬又批評，選委會踢走區議員，改由政府委任的滅罪委員會、防火委員會成員取代，但那些組織代表性遠低於民選區議員，「冇人民授權，完全理解唔到」，又稱「委任一定係退步，歪理講一千次都唔會變真理」 。