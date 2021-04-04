北京「完善」香港選舉制度，原本說是踢走反中亂港的「攬炒派」出議會及選委會，但港府官員近日不斷「加碼」，律政司司長鄭若驊及政制及內地事務局長曾國衞分別稱要研究修例禁選民投白票。有關說法引起不少市民及政界人士疑慮，有政界人士更稱，連全國人大投票，除了贊成外，尚且有「反對、棄權」可以選擇，「香港投票反而連棄權投白票都唔得，咪比大陸投票仲差？」

規管失保密 對「完善」選舉倒米

該政界人士直言，鄭、曾的言論反映他們真的怕選舉時有很多人投白票，「不過，如果佢哋冇講違心話，今次『完善』香港選舉制度係得到廣大市民支持，咁根本唔會有大量白票出現，亦唔使搞到要修例禁選民投白票」，他又同意民主黨前主席李永達所說，即使選民投白票，也不足以構成阻礙選舉舉行，亦相信不會有政治人物或團體敢公開呼籲投白票，「單係可能犯港版國安法，我諗已經冇人敢公開叫人投白票」。

更重要的是，香港自有選舉以來、即使在港英年代，也沒有禁止選民投白票，他說就算大陸全國人大投票，起碼也有贊成、反對、棄權三個選擇，「反而香港選民投票就唔可以棄權投白票，咁仲叫有一國兩制？」

另一民主派人士擔心，香港一向實行保密投票，「你投咗乜票冇人會知，但𠵱家話要禁選民投白票，即係到時會有人查你係咪投白票，咁即係以後選民投票再唔係保密！」如此一來，恐怕更多市民不想去投票，「完全係對『完善』香港選舉制度倒米，相信連北京都未必想見到」。

季陶

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