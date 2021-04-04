【美景不再】

【本報訊】天文台預料今年全年總雨量會屬正常至偏少。鑑於最近雨量不多，有港版「天空之鏡」美譽的粉嶺流水響水塘連續第二年「乾塘」，塘底龜裂，流水響不見「流水」，遊人感失望。九龍副水塘及下城門水塘同樣缺水，嚴重乾涸，料至雨季才能重見流水潺潺。

流水響為灌溉水塘，位於粉嶺龍山東北面，與鶴藪水塘同屬八仙嶺郊野公園範圍。記者昨午到流水響視察，發現水塘僅餘一半地方有水，離主壩較遠的位置已乾到裂，塘底龜裂，露出石塊及枯枝，部份變青草地，石塊、枯枝亦清晰可見，與昔日水塘存水充盈，流水響湖面平靜如鏡，秋冬時塘邊落羽松變身暗紅色，倒影絕美判若雲泥。

遊人慕名而至感失望

有遊人專程趁長假期到流水響郊遊，但見「乾塘」奇景大感失望。李氏一家聽聞流水響景色優美，眼前景象與網上圖片落差甚大，大感掃興，一句話道盡要害，「水塘個名係流水響，但𠵱家都冇流水」，估計是冬季雨量少所致，相信雨季來臨情況會好轉。

塘底變踏青地，有人走落水塘，輕鬆徒步走到對岸，另有人在空地位置嬉戲，執起石頭向一半有水之處「片石」，甚至有一家大小在乾涸的流水響水塘塘底拍照留念。尹小姐指從未見過水塘乾涸，幸四周仍有大量樹木「搭救」，所以不感失望，但希望下次到來有幸欣賞水塘美景。

根據資料，流水響「乾塘」已非首次，早於2008年初、2009年初、2011年5 月、2015年及2018年3月至5月，以及去年3月均出現乾涸現象。

此外，記者亦到九龍副水塘了解，發現水塘竟成「空塘」，只餘一條小河，情況嚴峻；下城門水塘亦變成「空塘」，有如峽谷一樣，兩旁位置露出黃土。

根據水務署昨公佈的水塘存水量，本港水塘總存水量約376百萬立方米，佔總容量百分比為64.24%，較去年同期水量約389百萬立方米，佔66.39%，少2.15個百分點。另據署方3月16日的個別水塘存水量，石梨貝水塘、下城門水塘及九龍副水塘的存水率都不足50%，其中下城門水塘存水率更只有12.82%。本報曾向水務署查詢水塘乾涸原因，截稿前未獲回覆。