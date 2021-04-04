【浪費公帑】

【本報訊】2012年，梁振英競選特首時曾承諾就標準工時立法。惟九年過去，標準工時及合約工時至今仍然無影。本報獲悉當年為研究標準工時而增設的勞工處工時政策科，將大幅縮減員工儼如「殺科」，當年增設用作領導工時政策科的首席勞工主任（工時政策）編外職位率先上月底完結。

根據立法會文件數字，多年來工時政策科的員工開支至少達一億元。有勞工團體批評政府在標準工時政策採用拖字訣，「燒咗啲銀紙去做工時政策研究，到底做咗啲乜呢？」又炮轟林鄭政府向商界靠攏，「喺呢個咁權力結構嘅情況底下，一啲會觸動商界神經嘅勞工政策同埋主張，統統都係被封殺」。

記者︰周詠雯

本報獲悉，在2013/14年度開設的一個D1（首長級薪級第一點）首席勞工事務主任（工時政策）的編外職位，今年3月31日已完結，不再延長任期，現任首席勞工事務主任（工時政策）的梁國基將調至首席勞工事務主任（對沖政策），負責強積金對沖相關議題。

首席主任薪福千六萬

而工時政策科人手亦大縮水，勞工事務主任職系員工由16人減至六個「執埋啲手尾」，只剩下兩名高級勞工事務主任、三名勞工事務主任及一名二級助理勞工事務主任，以完成餘下的工時狀況調查，意味糾纏近九年的標準工時立法討論無疾而終。

首席勞工主任（工時政策）直屬於勞工處助理處長（勞資關係），負責領導工時政策科、擔任標準工時專責委員會的秘書及就工時政策作嚴謹評估等。當時職位月薪為11萬至12萬元，而此薪級點每年亦有跳point增加，每年薪金及附帶福利開支達175萬，近年此職位的每年薪金及附帶福利開支更升至237萬元。 總計由2013年至今，單是首席勞工主任（工時政策）職位，薪金及福利開支已達1,675萬。

除首席勞工主任（工時政策）職位外，工時政策科2016年亦由七名非首長級員工增加至15個有時限職位。職位數目加倍，薪金及福利開支亦大幅增加。立法會文件指，原先七個非首長職位預計薪金及福利開支為每年600萬元，計及相關職位薪金及附帶福利不斷上升，推算2013年至今，首席勞工主任（工時政策）及工時政策科職員薪金及附帶福利的開支，至少達到一億零五萬元。

爭取標準工時多年的職工盟總幹事蒙兆達指，標準工時意義在於員工於工作與生活之間有合理平衡，不會淪為工時奴隸。他批評資方以要多繳薪金為由，反對標準工時立法，「即係過去咁多年以嚟，老闆不嬲都食緊霸王餐，逼啲工人無償加班」。蒙又批評林鄭政府向商界靠攏，「喺呢個咁權力結構嘅情況底下，一啲會觸動商界神經嘅勞工政策同埋主張，統統都係被封殺」。

團體促兩任勞福局長交代

蒙續指，政府研究工時政策多年，浪費納稅人金錢之餘，工時政策原地踏步，「完全唔知道佢哋做咗乜，感覺係黑箱作業」，認為現任勞福局長羅致光及上一任勞福局長張建宗應為此向公眾交代。

勞工處回覆本報指，首席勞工事務主任（工時政策）任期屆滿後，工時政策會直接由勞工處助理處長（勞資關係）負責監督統籌，將視乎疫情發展重啟工時調查工作。至於11個行業的工時指引進展，處方會適時公佈進度。