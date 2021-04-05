緬甸反軍方政變抗爭持續。有傳當地軍政府早前「斷網」阻止示威者通訊及發佈當地鎮壓慘況至社交網絡上。有在當地的教大緬甸籍學生早前因擔心「斷網」未能準時應考，向課程講師申請特別安排。涉事教授卻以考試安排應一視同仁為由一度拒絕，更「建議」該考生提早起床測試網絡。

正就讀教大二年級的緬甸籍學生H同學（化名）上月底以當地局勢仍然「特殊」為由，向課程講師申請將開考時間由原先的早上8時半，押後至9時後。惟涉事區姓講師其後覆稱，有數名同學亦曾以「技術問題」為由向他提出同類申請，但他不接納此原因，並解釋考務安排應一視同仁。區又稱，今年的試卷不如往年困難，考試前15分鐘亦有網路測試，建議H同學可提早起床測試連線信號是否穩定。

批涉事講師漠不關心學生

H同學接受《蘋果》書面訪問時炮轟涉事講師對學生漠不關心，因她早前已同樣透過電郵，向涉事講師表達她上課及參與小組報告的困難之處。她又指，以為對方知道她是緬甸人後會馬上知道其處境，豈料對方竟建議她提早起床測試網絡，令她感到相當氣結。

H續表示，由於緬甸時間較香港慢1小時30分，故她等同須早上7時起床應考，但當地近日凌晨1時至6時半其間均屬「斷網」狀態，質疑在此情況下，她根本無法準時應考。H同學又稱，當地局勢持續惡化，其家附近亦不時傳出槍聲，擔心現時僅存的網絡服務亦會隨時中斷。

感激港人關注緬甸局勢

據了解，校方在學生代表反映事件後，決定為H同學提供更多彈性安排。H同學稱，感謝教大學生會及相關學生代表協助她與校方斡旋，她亦感謝港人關注緬甸局勢，希望兩地人民能繼續守望相助。

教大覆稱，知悉事件後，已即時聯絡有關學生提供協助，包括彈性考試安排及相關的學習支援，並對事件深表遺憾。教大強調，一直重視學生的安全及福祉，認為教職員在處理同類事件時，應在維持學術質素的同時，因應個別學生的情況而作出適切安排。

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