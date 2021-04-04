【本報訊】本港疫情似有緩和趨勢，昨新增七宗確診，全屬輸入個案，事隔一星期再次出現零本地個案，至今累計個案達11,509宗，另有少於10宗初步確診。新增的七宗輸入個案中，五人來自印度，均帶有N501Y變異病毒株，五人同乘搭AI1310航班於上月22日從印度加爾各答來港，當中第11506、11507及11508號屬一家人，五人分別在三間酒店隔離至第12日的樣本驗出病毒。至於餘下兩宗輸入個案，第11503號患者於3月31日乘搭CX906航班從菲律賓馬尼拉抵港，從檢疫中心送院。餘下第11504號患者於4月2日乘搭CX2780從印尼泗水來港。

專家籲禁菲來港

過去四周，本港輸入個案累計較本地個案多。最多輸入個案來自菲律賓，佔63宗。呼吸系統專科醫生梁子超認為當局需收緊菲律賓抵港人士的入境限制，如要求出示疫苗注射記錄方可入境，甚至暫停他們來港，形容政府要「緊急做」。至於昨再度零本地個案，梁指根據過往經驗，長假後確診數字或會浮現，「長假期收樣本樽嘅政府診所數量少，市民檢測意欲低，有輕微病徵嘅人未必會去檢測，故政府要喺長期假後加快檢測服務。」

政務司長張建宗昨於網誌呼籲市民在復活節及清明節長假期外出活動或掃墓時，必須做好防疫，否則疫情在假期後或反彈，市民抗疫成果將付諸東流。食環署亦於復活節期間就防疫規例執法，巡查894間餐飲處所及145間其他處所，向10名涉嫌違反規定的餐飲業務負責人展開檢控程序，當中三宗涉及未有確保顧客掃描「安心出行」或登記資料，其餘則涉及餐桌距離或分隔、佩戴口罩及未有安排員工每14天檢測，餐飲處所須回復二人一桌及暫停晚市堂食，分別為期3天（兩宗）、7天（兩宗）及14天（六宗）。