標準工時委員會於2013年成立，討論標準工時立法工作，可惜委員會任期的4年內，勞資雙方未能達成共識，勞方更於2015年因雙方談判破裂而「拉隊離場」。當時擔任標準工時委員會成員的勞方代表梁籌庭，今日回望標準工時立法過程，批評政府「唔肯落水、放軟手腳」，並沒有就標準工時向僱主多加游說，由勞資雙方「自己傾」，「咁一定係傾唔埋欄」。

早在2012年，標準工時委員會尚未成立，政府已撰寫標準工時政策研究報告，報告中提及在標準工時不同條件的情景下，僱主需向僱員額外支付80億元至522億元開支。梁籌庭形容當年最低工資成功立法，對標準工時立法亦有憧憬，認為是「有希望」，但「睇完（報告）之後呢，其實我就……個心都涼咗」，因如此大的預算開支數據，必定嚇怕僱主。

梁籌庭的估計，在往後標準工時委員會開會時亦能反映。到了第二、三次勞資雙方會議，梁坦言「我已經feel到個情況係好惡劣」，僱主不斷以付出龐大加班費為由，反對推行標準工時。梁稱當年政府推行最低工資立法，政府已有既定立場並加以施壓，再由勞資雙方討論內容細節；但在標準工時立法，梁批評「政府採取嘅態度就係放任嘅態度」，標準工時委員會會議就變成勞資雙方各說各話，未能互相游說之餘，「成日都擦出火花，大家喺會議上面fire」，最終梁與其他勞方代表，於2015年11月六人「拉隊離場」，宣告談判失敗。

政府採取放任政策，讓勞資雙方會談猶如泥漿摔角。梁形容到商討中段，政府參與度逐漸降低，「感覺到政府係會轉軚喇」，甚至覺得政府利用標準工時委員會，「話畀全世界人聽，標準工時係唔行得嘅！唔成功嘅！香港唔可以實施呢一樣嘢嘅！」

對於勞工處首席勞工事務主任（工時政策）任期將於本月底屆滿，梁指由於當年標準工時委員會僅勞資雙方會議，政府並無派人出席，首席勞工事務主任（工時政策）職能上需出席會議提供秘書處服務，往往亦成了會議磨心。不過自標準工時委員會2017年解散，勞工處工時政策科其後繼續運作。同時身為勞顧會成員的梁籌庭指，近年勞工處亦沒有再向他們報告標準工時立法進度，「佢都無必要同我哋匯報啦，個委員會都散咗band……咁佢再做落去做啲乜呢？佢無必要向我哋勞顧會交代」。

有消息指，工時政策科會預留人手完成工時狀況調查，梁籌庭聞後苦笑，「而家再做嘅話，你攞到個數據出嚟，要嚟點用呢？」他又認為，如果政府不參與政策討論，標準工時立法無可能成功。

記者 周詠雯

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