本港昨日（4日）新增7宗武漢肺炎確診個案都屬輸入個案，是自上周日（3月28日）後再次本地「零確診」。其中5宗來自印度，同於3月22日乘AI1310航班從印度加爾各答抵港，且全部驗出帶有N501Y變種病毒株。呼吸系統專科醫生梁子超形容，疫情現時有如「打橫行」，社區仍有傳播鏈。他又批評，港府於復活節長假期前放寬防疫措施是發放疫情受控的錯誤訊息。

梁子超出席港台節目時指，港府應檢視是否繼續容許疫情嚴峻地區的人士來港，包括考慮應否暫停外傭來港，認為若真有決心「清零」，在外防輸入方面就要做到滴水不漏。對於近期多宗輸入個案驗出變種病毒株，梁認為，變種病毒流入社區的風險急升，促請港府要求機場人員、運輸及酒店從業員「7日1檢」。

梁又警告，現時距離第四波爆發前的水平仍有一段距離，本地零確診亦未能成為常態，預料復活節長假期後相關個案會陸續浮現。梁批評，港府在長假期前放寬部份防疫措施，是對市民發放「錯誤訊息」，促請港府在長假期後及早為有病徵的人檢測，並盡快取得報告，避免病毒傳播；市民如有病徵亦應盡早檢測。

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