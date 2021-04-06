人大常委會早前「落刀」閹割香港選舉制度，為立法會增設40席選委會、削減直選至20席，並要求所有參選者至少獲10張選委提名方可入閘。民主黨前主席劉慧卿在商台節目表示，若經「修改」後的選制持續實行，自認為民主派的人都應考慮不參選，更要反思這個是怎樣的選舉。

曾做過7屆議員的劉解釋，雖然每次參選都有不少限制，但過程中不會令她覺得是個局，當取得提名票就去參選，市民亦不會因而追擊她，而且會「歡天喜地」去投票，惟她相信類似情況往後不會再發生。她續指，不希望有意參選者要四處拜票，證明自己近20至30年沒講過當權者不喜歡的說話。

仍信與北京溝通為出路

劉又指自己以往已多次重申，大部分港人均「愛國愛港」，並非要搞「顏色革命」，僅希望北京恪守《中英聯合聲明》及《基本法》，讓港人「跑馬、跳舞」，其後再發展民主自由。

劉早前在接受有線新聞專訪時，已表明民主派之後不應參選立法會，批評要民主派向建制派取提名是屈辱，「修改」選制令民主派參選變得無尊嚴，而未來應在議會外以「和理非」繼續爭取民主。惟從政30年的她，仍相信與北京溝通是「出路」。

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