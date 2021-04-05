【本報訊】緬甸反軍方政變抗爭持續，有傳當地軍政府以斷網阻止示威者通訊及發佈當地鎮壓慘況至社交網絡。一名在當地的香港教育大學緬甸籍學生早前擔心因「斷網」未能準時應考，向課程講師申請特別安排。惟涉事教授以考試安排應一視同仁為由拒絕，更建議該考生提早起床測試網絡。學方代表反映事件後，校方決定提供彈性安排。

促早起測訊號 校方補鑊

正就讀教大二年級的緬甸籍學生H同學（化名）上月底以當地局勢仍「特殊」為由，向講師申請將開考時間由原先早上8時半，押後至9時後。惟涉事區姓講師覆稱不接納，重申考試安排應一視同仁。區指考試前15分鐘有網路測試，建議H同學提早起床測試連線訊號是否穩定。

H同學接受本報書面訪問時炮轟涉事講師對學生漠不關心，因她早前已同樣透過電郵，向涉事講師表達她上課及參與小組報告的困難之處。她指，原先以為對方知道她是緬甸人後會明白其困境，豈料對方竟建議她提早起床測試網絡，令她大為氣結。

H表示，緬甸時間較香港慢1小時30分，故她等同需早上7時起床應考，但當地近日凌晨1時至早上6時半均屬斷網狀態，質疑在此情況下，根本無法準時應考。H同學指當地局勢惡化，擔心現時僅存的網絡服務會隨時中斷。

據了解，校方在學生代表反映事件後，決定為H同學提供彈性安排。H同學感謝教大學生會及相關學生代表協助她與校方斡旋，亦感謝港人關注緬甸局勢，希望兩地人民繼續守望相助。

教大覆稱，知悉事件後已即時聯絡有關學生，提供彈性考試安排及學習支援，對事件深表遺憾。教大認為教職員在處理同類事件時，應因應個別學生的情況作適切安排。