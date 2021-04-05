本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情放緩，昨日（5日）再有多16宗確診個案，當中有15宗雖屬輸入個案，但在周日錄得本地「零確診」後，昨日卻再有1宗本地感染，並且屬源頭不明個案。

新增的源頭不明感染，屬一名居於油塘邨32歲男子，在旺角惠豐中心豐澤任銷售，患者最近上班日期為3月22日，發病日為3月30日，但其工作的豐澤仍被納入強制檢測。而患者與早前的兩宗個案的一對夫妻因為曾同樣去過油塘的鯉魚門廣場地下鯉魚門巿場，該街市亦需要強制檢測。

政府昨晚公告，除了確診個案居住的油塘邨華塘樓外，其工作的旺角惠豐中心豐澤以及去過的鯉魚門廣場地下鯉魚門巿場都納入強制檢測。任何於3月23日至4月5日期間曾身處華塘樓及惠豐中心豐澤超過兩小時的人士，以及任何於3月24日至4月5日期間曾身處鯉魚門巿場超過兩小時的人士，須於4月8日或之前接受檢測。受檢人士若在4月3日至5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4月5日強制檢測大廈

●油塘邨華塘樓

工作場所／其他

●旺角惠豐中心地庫1至2層及地下豐澤

●油塘鯉魚門道 80 號鯉魚門廣場地下鯉魚門巿場

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第2天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費武肺病毒檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日（6日）會在油塘大本型商場的士站旁及油塘邨華塘樓旁空地增設流動採樣站，服務所有市民，包括須接受強制檢測的居民、工作人員及訪客。 而位於將軍澳新都城中心二期商場的流動採樣站會延長服務日期至4月6日，並開放予所有市民進行檢測。

供所有市民

●中環愛丁堡廣場（至4月11日）

●黃大仙廣場（至4月11日）

●油塘大本型商場的士站旁（4月6日至8日）

●油塘邨華塘樓與福建中學附屬學校之間空地（4月6日至7日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月18日）

●尖東加連威老道100號（至4月11日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月7日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月11日）

●元朗安興遊樂場（至4月11日）

●天水圍天瑞體育館（至4月11日）

●屯門建生社區會堂（至4月11日）

●沙田公園結客場（至4月7日）

●大埔社區中心籃球場（至4月18日）

●將軍澳新都城中心二期商場地下空地（至4月6日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月11日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月18日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月11日）

供該區須強檢居民或職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月11日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日）及清明節翌日（5日）上午10時至下午5時，會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月5日18:40）

11,524宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

205宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多6人出院（第11223、11245、11465、11466、11485、11500號個案），

共11,145人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

128名確診者仍留醫；

9人危殆（第1989、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）、

3人嚴重（第6386、7468、9055號個案），

其餘116人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至4月5日 10:00）

兩岸疫情最新數字：大陸昨日（4日）新增32宗確診個案，其中15宗為本土確診個案，全部都在雲南省發現，而輸入病例則有17宗，分別是陝西4宗、上海4宗、四川3宗、江蘇2宗、北京1宗、天津1宗、內蒙1宗、浙江1宗、福健1宗。大陸累計確診90,305宗，4,636人死亡；台灣累計確診1,047宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至4月5日07:40）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.31億，全球死亡人數突破285萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,070萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過55.4萬。巴西確診人數超過1,298萬，死亡人數超過33.1萬。印度確診人數超過1,258萬，死亡人數超過16.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大等9國確診宗數均超越100萬大關。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 30,706,277 (555,001)

巴⻄ 12,984,956 (331,433)

印度 12,589,067 (165,101)

法國 4,883,178 (96,808)

俄羅斯 4,538,101 (99,049)

英國 4,373,798 (127,078)

意⼤利 3,668,264 (111,030)

⼟⽿其 3,487,050 (32,263)

⻄班牙 3,300,965 (75,698)

德國 2,901,129 (77,061)

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