趁住疫情放緩，八方即刻幫一眾文青八到有好去處！風靡全球嘅日本藝術家「波點女王」草間彌生11件從未曝光嘅早期絕作，聽日起將會搶先全球，率先喺香港揭幕展出，包括3幅油畫精品同埋8幅紙上作品。今次展品嘅特色，係全部都係女王早期嘅作品，可以從中睇得出「波爾卡圓點」、「無限網」等等嘅元素，仲係草間彌生送畀佢畢生摯友廣瀨輝夫醫生嘅禮物。

11件作品入面，焦點作品包括草間彌生嘅兩幅「河川」絕作，包括《密西西比河》（Mississippi River）同埋《哈德遜河》（Hudson River）。兩幅絕作係女王1960年嘅作品，畫入面已經可以睇得出草間彌生「無限網」畫風嘅雛形，奠定女王日後別樹一幟嘅風格。當時嘅藝術家大部份都用白色做主調，草間彌生偏偏以赤紅色調入畫，非常搶眼，每幅畫估價去到300萬至500萬美元㗎！

八方知道，有啲草間粉絲特別鍾情裝置藝術《無限鏡屋》呢類色彩繽紛嘅風格，今次展覽都有類似嘅作品睇。其中一幅油畫作品《無題》（Untitled），正正係草間彌生最早融入多種鮮艷繽紛色彩嘅範例，估價亦去到250萬至350萬美元，相當珍貴。

另外8幅紙上作品，全部屬於草間彌生1957年去美國之前嘅作品，當中已經見到唔少「草間style」，包括波爾卡圓點、花卉等等。留意返，當時嘅草間彌生只係20歲左右，但已經尋找到自己獨有嘅畫風。

八方仲知道，呢8件作品，仲有一重特別意義。今次嘅所有作品都屬於「草間彌生：已故廣瀨輝夫醫生珍藏」，到底呢位神秘醫生係邊位呢？事緣喺1960年代，未成名嘅草間彌生為追藝術夢移居紐約。當時成個曼哈頓區得兩位日語醫生，其中一位正正係廣瀨輝夫，更加經常為日籍病人提供平價嘅醫療服務，仲會幫藝術家免費睇症。由於當時草間彌生初到美國，身無分文，機緣巧合就搵咗廣瀨醫生治病，兩人自此變成畢生摯友。今次嘅8件紙上作品，有7件都係由草間彌生親身由日本帶去美國，作為報答廣瀨醫生嘅禮物，表示感激之情。

展覽由聽日起至今個月22日，喺香港邦瀚斯拍賣中心開始有得睇。展覽完咗之後，全數展品就會送去紐約邦瀚斯做展，5月12日會喺當地舉行拍賣會。機會難得，一眾「波點迷」，上呀！

「草間彌生：已故廣瀨輝夫醫生珍藏」專場拍賣

香港預展：4月7日至22日

香港預展地點：香港邦瀚斯拍賣中心（金鐘太古廣場一座20樓）

紐約預展：4月30日至5月12日

紐約拍賣：5月12日

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