【本報訊】有逾百幢丁屋的屋苑「曉門」，因涉套丁及違法出售丁花，令「村屋大王」王光榮被廉署拘捕。翻查過去傳媒報道，丁花非曉門首創，王光榮之前便曾多次用丁花的手法發售單位，他創辦的恒安發展，旗下丁屋項目「華安苑」及「富逸天峰」曾被傳媒揭發售賣丁花，三個屋苑合共售出192幢丁屋，以每幢丁屋可獲500萬元利潤計，已勁賺9.6億元。

《一手住宅物業銷售條例》2013年4月生效，規定一手住宅發展商售樓前須將售樓書上載予公眾閱覽。本報翻查由王光榮家族發展的元朗華安苑及富逸天峰最早於2014年上載的售樓書，雖然當時有關項目已售出逾九成物業，但樓書繼續標明部份物業為「不出售物業及屬業主擁有」，直至有關物業可合法開售才會更新樓書。

價單疑「做樣」 單位早已出售

當年有傳媒先後踢爆元朗華安苑及富逸天峰疑違法出售丁花，兩屋苑正式開售僅三小時即截止接收登記意向，令人質疑有人開出的價單僅為「做樣」，單位其實一早已售，惟政府未有採取任何行動。

直至發售曉門時，項目售樓書顯得更明目張膽，將「未落成的建築物」標示於售樓書的屋苑規劃圖內，間接表明有關丁屋建成後便會出售，或違反男丁申請建屋牌照時聲明沒有與任何人協議轉移地段權利的條款。

翻查土地註冊處資料，上述三個屋苑均由相關公司買地後，將地段拆細並同日分售予不同男丁，大部份買賣方均申報同一地址，其後由男丁申請建屋牌照，落成後再補地價出售，屬典型套丁手法。

統計三個涉套丁屋苑，曉門已售出106幢丁屋，華安苑及富逸天峰亦分別賣出40幢及46幢。本土研究社前年推算，計算地價、建築成本及買丁費等，一幢三層高丁屋的成本約為700萬元，保守估計發展商每幢可獲約500萬元利潤。單計上述三個丁屋項目合共192幢丁屋，估計王光榮家族已勁賺9.6億元。