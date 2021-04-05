今年係六四32周年，維園燭光集會未知能否如常舉行，但支聯會嘅「六四紀念館」仍然致力傳承歷史，最近一隻「89.6.平息暴亂紀念」手錶原本喺英國拍賣，但後來俾英國拍賣行下架，但原來「六四紀念館」展品中，亦有一隻同款手錶，展現一段屠殺鐵證。

呢隻錶面印有中共解放軍人頭像、天安門城樓外形及「BEIJING」字樣，原本英國拍賣行估價為2,500至3,500 歐元（約23,000至32,000港元），原定4月19日喺英國拍賣。

原用作獎勵戒嚴部隊

究竟呢隻錶有乜特別？「六四紀念館」facebook話，呢隻手錶由一名友好人士送贈展出，當年係由中共北京市委員會、北京市人民政府送畀解放軍首都戒嚴部隊，獎勵「有功」嘅人員。當年民運遭中共血腥鎮壓後，當局誣衊爭取民主自由的行動是「反革命暴亂」，並讚軍隊平息「暴亂」，所以整隻「軍功錶」送贈予首都戒嚴部隊，但八方聽聞後來唔少參與戒嚴軍人都唔想提呢件事，好多人丟咗或者賣咗呢隻錶，所以有唔少流出民間。

市民想睇隻錶可以去六四紀念館，不過紀念館喺4月17日休館佈置，未來會有全新主題展，現有嘅「走在抗極權最前線——從『八九六四』到『反送中』」同「司徒華先生逝世10周年」專題展將於4月16日完結。

李八方