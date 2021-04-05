廉署早前就懷疑非法「套丁」，拘捕「村屋大王」王光榮父子及涉案男丁，為新界猖獗的集團式「套丁」響起警號。《蘋果》翻查王光榮家族持有土地，發現其中位於錦田樹屋附近約20萬呎的池塘地，雖然早年已經分拆成多個地段並售予不同原居民，完成「套丁」的初期步驟，但過去7年合共76宗丁屋申請，地政總署一宗都沒有批出，署方更表明正調查當中有否詐騙；王的家族公司已向部份原居民回購土地，這個估計收益可達8億元的項目，至今仍是一片池塘。

記者 蘋果調查組

王光榮被捕後，除了曾透過其王潘律師行發過一次聲明回應外，一直都保持低調；其律師行網頁，原本打正旗號以其新界人脈及處理村屋經驗為招徠，又展示龐大律師團隊，但現時內容已全部收起，只剩一張有聯絡資料的圖片，律師名字亦只得王光榮的次子王威信一人。

其中80個地段以10萬元「蝕讓」

《蘋果》翻查王光榮及其家族手上的土地，其中由王光榮妻子林綺媚持有的滙利隆有限公司，於2013年以近4,000萬元向鄧氏原居民購入大片祖堂地，地點位於錦田水尾村3個大型池塘，涉及面積約20萬平方呎。滙利隆之後將地皮分拆成97個地段，並於2014年將其中80個地段，全部以均一價10萬元、同日「蝕讓」予不同人士，大部份為鄧姓男子，與典型套丁手法相同。拆售地段後，政府在同年底即在池塘旁興建一條約400米的車路，車路現已完工。

長春社於2016年揭發事件，指若填平上述池塘興建丁屋，將影響附近有400年歷史的錦田樹屋，並質疑政府修路配合丁屋發展，傳媒當年亦有報道事件。不過事隔5年，記者再到現場視察，發現現場仍是一片池塘，甚至開始被植被及雜草覆蓋，沒有半點發展迹象。

記者向地政總署查詢，署方指自2014年5月至今一共收過76宗涉有關地段的丁屋申請，其中15宗因不符合基本條件及沒有提供足夠資料已被拒絕，其中有7宗被拒申請的個案，已再度提交申請，不過至今都未有任何個案獲批。該署更指，現時正跟進地段涉及「套丁」的投訴，如發現涉及虛假陳述或詐騙行為，會轉交執法部門調查。

申請建屋不成反被調查，隨着王光榮父子因屋苑曉門「套丁」而被廉署拘捕，錦田項目能否建屋亦更添變數。記者翻查涉事地段的土地註冊資料，發現其中7幅在2014年由滙利隆以10萬元售予多名鄧氏男子的地段，有4幅已先後於2017及2019年被滙利隆以同樣價錢「回購」，另外3幅亦劃一以10萬元轉讓至3位鄧姓及鄭姓人士，顯示已有男丁決定退出項目。

本土研究社：淨係捉一個人 未必完全阻止其投機行為

整個錦田池塘原本可建80座丁屋，如果全數售出，估計可帶來逾8億元的收入。現時申請停滯，若上述拆售予男丁的80幅地都代表購入一個丁權，以每個丁權價格約25萬元計算，「收丁」已涉款2,000萬元；加上當年花近4,000萬買入地段，項目未計填塘、律師費用等其他成本，估計目前最少亦已投資6,000萬元。

本土研究社陳劍青指，一般套丁需時約10年發展，上述地段雖有回購，可能是項目有阻滯，或有男丁「退場」，但不代表已放棄，「如果佢放棄嘅話，真係會攞出嚟市場快啲賣咗去，轉咗手喇，但佢係回購，咁可能仲搵緊潛在套丁嘅機會」。惟隨着王光榮被捕，涉及的律師樓亦被搜查，他形容王已如同「抄家」，「佢套丁嘅生涯告一段落㗎喇」。

陳認為，坐擁千間丁屋的王光榮被捕，確有震懾作用，令丁權賣家及「丁花」買家或人人自危，然而回想數年前沙田套丁案，當年雖令疑似「套丁」活動減少，「但之後又活躍返喎」，指因「套丁」涉及不同發展商及人士，牽涉利益廣泛，「淨係捉一個人，未必可以完全阻止到佢哋嘅投機行為」，須由政府嚴謹把關。

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