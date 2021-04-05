有逾百幢丁屋的屋苑曉門，因涉「套丁」及違法出售「丁花」，令「村屋大王」王光榮被廉署拘捕。翻查過去傳媒報道，「丁花」並非曉門首創，王光榮創辦的恆安發展，旗下的丁屋項目華安苑及富逸天峰亦曾被傳媒揭發售賣「丁花」，3個屋苑合共售出192幢丁屋，以每幢丁屋可獲500萬元利潤計，已勁賺近10億元。

《一手住宅物業銷售條例》於2013年4月生效，規定一手住宅發展商在售樓前，須將售樓書上載予公眾閱覽。《蘋果》翻查由王光榮家族發展項目元朗華安苑及富逸天峰最早於2014年上載的售樓書，雖然當時有關項目已售出逾九成物業，樓書亦尚會標明部份物業為「不出售物業及屬業主擁有」，直至有關物業可合法開售才會更新樓書。

不過曉門的樓書就顯得更明目張膽，將「未落成的建築物」標示於售樓書的屋苑規劃圖內，間接表明有關丁屋建成後便會出售，或違反男丁申請建屋牌照時，聲明沒有與任何人協議轉移地段權利的條款。

雖然現時無法翻查華安苑及富逸天峰開售時的售樓書，惟當年亦有傳媒先後踢爆兩屋苑疑出售丁花，屋苑正式開售僅3小時已截收登記意向，質疑開出的價單僅為「做樣」，單位其實一早已售。

翻查土地註冊處資料，上述3個屋苑均由相關公司買地後，將地段拆細並於同日分售予不同男丁，大部份買賣方均申報同一地址，其後由男丁申請建屋牌照，落成後再補地價出售，屬典型「套丁」手法。

統計3個涉「套丁」屋苑，曉門已售出106幢丁屋，華安苑及富逸天峰亦分別賣出40幢及46幢。本土研究社前年推算，計算地價、建築成本及買丁費等，一幢3層高丁屋的成本約為700萬元，保守估計發展商每幢可獲約500萬元利潤。單計上述3個丁屋項目合共192幢丁屋，估計王光榮家族已勁賺9.6億元。

記者 蘋果調查組

【蘋果踢爆】

若你有涉及公眾利益、權貴濫權等資料，請以Signal / Telegram / WhatsApp / Line或電郵方式聯絡《蘋果》調查組，我們有專人處理及跟進，內容絕對保密。

Signal / Telegram / WhatsApp / Line：6829 6520

電郵： Investigation@appledaily.com

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！