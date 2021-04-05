【獄中不懈】政權試圖囚禁嚮往自由的靈魂。身處威權時代，被囚的人不乏教授、大律師或醫生，也有不少在學青年以及高材生。高牆難免令人沮喪，有心人T小姐（化名）為囚友製作書單，每月挑選六本書送入牢房，令在囚者即使身陷囹圄都能在書中尋找更大世界。

記者︰陳嘉裕

從事文化教育的T小姐直認，牢獄生活一直離自己很遠，直至去年身邊朋友、認識的人相繼入獄，令她萌生一個在囚讀書計劃的念頭。T小姐原計劃與民主派立法會議員合作，由議員聯絡囚友，再由她物色書籍，但籌備期間，民主派議員總辭，原定合作的朱凱廸更因47人案被還柙，「好多support嘅人都冇晒，我𠵱家要幫朱凱廸搵埋書，你可以寫埋，真係經歷埋時代嘅變遷」。T小姐之後改與支援在囚手足組織石牆花等合作，自今年初起創立《和你讀書 我很愉快》計劃，為囚友送書。

根據懲教署規定，送入獄中書籍不能劃花、不能有印記、也不可是硬皮本，每個月最多六本，宗教書籍不在此限。為了配合囚友閱讀需要，也避免浪費珍貴讀書額，她每月會製作一至兩份書單，分別在社會科學、香港文化、歷史和休閒小說各挑十數本書，配上書籍簡介寄予約30個囚友，再由囚友「剔選」想要書籍。

無權者力量

「獄中很多讀書好叻嘅人，深到我都唔知點搵畀佢。」

短短幾個月，T小姐送入獄中的書籍多達數百本。她說，獄中其實有很多「好想讀書、讀書好叻」的人，從他們要求的書籍，可見他們的知識深度，有人要求讀非常專門的哥本哈根城市規劃，也有人想讀由已故捷克總統及異見作家哈維爾撰寫的《無權力者的權力》，有些書籍甚至連從事文教多年的T也大嘆「深到我都唔知點搵畀佢」，要託大學教書的朋友代勞。

T小姐認為，政權想以收柙浪費抗爭者時間，惟有讀書可以令他們好好利用在囚的日子，也相信書的力量，可以令他們更堅定，並且尋找到內在的自由和更大的世界。

除了嚴肅的讀物，T小姐也會鼓勵囚友閱讀小說、休閒書，她有時會推薦幾本流行讀物、香港作家新作。她透露，謝曉虹的《無遮鬼》於在囚抗爭者中甚受歡迎，相信其他香港人都會在書中找到共鳴。

無遮鬼抗爭

「佢哋擁有優雅嘅靈魂，係剝奪唔到。」

監獄流行起讀書，或許是本世紀最諷刺笑話。T小姐說，在荒謬的世代，大批優秀的人身在牢獄中，即使身心都受煎熬，他們都沒有放棄自己，讀書、進修、尋求學問，在外的人又豈可以軟弱？

她特別提到47人案的民主派人士得悉要被還柙後，主動物色書籍，袁嘉蔚、岑子杰想專注性別研究，「慢必」陳志全則想讀《周易》和《紅樓夢》，本身在日本修讀博士的區諾軒也積極在獄中繼續研究，T形容，「佢哋擁有優雅嘅靈魂，係（政權和囚禁）剝奪唔到。」

註：有關《和你讀書 我很愉快》計劃，可留意陳健民《獄中書簡》簽書及義賣活動。