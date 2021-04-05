【本報訊】一名青年昨由鴨脷洲大橋躍下墮入14米下海面，載浮載沉，附近艇家見狀，隨即拋下救生衣及繩索，舢舨工人將他救起，消防其後將事主送回岸邊，再送院治理。有份救人的女艇家笑言，「救返一個人，好過食三年齋！」

昨上午11時許，姓余青年（22歲）由鴨脷洲大橋縱身躍下海中，人稱「大嫂」的70多歲姓馬女艇家見狀，隨即將救生衣及繩擲到海中救人，「我女人仔唔夠力拉佢上嚟」，幸得其他舢舨工人加入協助，將余救到艇上。

「大嫂」駕駛舢舨40多年，憶述救人經過時仍難掩激動。她指當時正駕船，突然聽到砰一聲巨響，「有嚿嘢跌咗落嚟，見到佢爬爬吓，人嚟㗎，好驚，發晒狂咁」。她急欲救人，惟分身不暇，「我當時顧住盤軚，又唔顧得前面。」

青年獲救後仍清醒

她續稱，青年被救上舢舨後仍清醒，「我叫佢拉住啲嘢，佢識聽，但冇答，後嚟救佢上嚟，問佢嘢佢識講。」約兩至三年前，她亦曾目睹有人跳橋，「又係一個男人，喺度跳落去，好彩唔死得，又有人救返佢。」她笑言：「救返一個人，好過食三年齋！」

警方表示，墮海姓余男子由附近船隻船員救起，救護員接報到場，事主清醒被送往瑪麗醫院治理。警方在現場沒有撿獲遺書，正調查墮海原因，將案件列作企圖自殺調查。