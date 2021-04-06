旺角惠豐中心豐澤32歲男職員確診武漢肺炎，其3名家人今日（6日）同告染疫，當中12日大男嬰更成為本港最年輕患者。婦產科專科醫生靳嘉仁認為，4人發病日期相近，估計家居傳播機會較大；男嬰亦很可能是出生後被家人傳染，經母體感染的機會極微。至於男嬰需否接受抗病毒藥物治療，則需視乎病毒量、病徵嚴重程度，以至其肝臟和腎臟承受藥物的能力衡量。

抱錫或換片亦有機會向幼嬰「傳毒」

據衞生防護中心資料，32歲豐澤男職員3月30日出現病徵；其3名家人，31歲女子（第11529號個案）沒有病徵、7歲女童（第11530號個案）4月5日開始發燒、12日大男嬰（第11531號個案）4月4日開始咳嗽。4人報住地址均是油塘邨華塘樓。

靳嘉仁指出，由於4人發病日期接近，加上他們是家人，估計家居環境內傳染病毒的機會較大。而男嬰3月24日出生後，曾被帶返華塘樓居住，4月5日出現病徵，相信他在醫院以外的地方，被帶有病毒的家人傳染，「可以有好多途徑，例如抱、錫個BB，甚至係幫BB換片，都有機會帶個病毒畀小朋友……而BB仔係唔會戴到口罩，所以好容易被傳染」。

稱母嬰健康院或須強檢

至於男嬰經母體感染武肺病毒的機率，靳嘉仁認為極微，除非在臍帶血、胎水、胎盤等找到武肺病毒，才算有足夠證據。

靳又稱，男病人於病毒潛伏期間，3月27日偕妻兒到觀塘母嬰健康院，若曾長時間逗留，或與其他家長或嬰兒處於同一公共空間，不排除有傳播病毒風險，「醫護人員gown up（穿上防護裝備）就唔會受感染，但一般家長同小朋友就會有擔憂」，當局或須考慮強制檢測。《蘋果》已向衞生署查詢。

過往病例嬰兒症狀輕微 未必需服藥

染疫男嬰只有12日大，是否適合服藥﹖靳嘉仁認為，視乎男嬰體內病毒量、病徵嚴重程度、肝臟和腎臟的發育程度等，衡量其承受藥物的能力，「有時可以調校藥量處理到」；惟過往病例顯示，染疫嬰兒症狀輕微、很快康復，未必需要服藥。

男嬰入院期間不能飲用母乳，會否影響健康？靳表示，一般而言，醫院會為嬰兒調配奶粉，營養與母乳相若，不會構成太大問題；惟母親的母乳量或會隨時間而減少，宜保持「泵奶」直至嬰兒康復及再飲用母乳，「當然前提係媽媽都要完全康復」。除了身體，初生嬰兒的情緒也要關注，「呢位BB已經見過爸爸媽媽，有個bonding，嚟緊一段時間見唔到家長，可能起初唔太適應，會比較難湊」。

靳嘉仁提醒家長，不應忽視初生嬰兒的任何病徵，若有任何不妥宜盡快求醫。

全球最年輕患者出世即確診

事實上，初生嬰兒感染武漢肺炎並非新鮮事，去年就有醫學文獻紀錄，秘魯有醫院一名僅16小時大的嬰兒確診；英國《太陽報》亦曾報道，當地有嬰兒出生「數分鐘」後接受檢測，隨即確診，相信是全球最年輕患者。

過去亦有不少染疫嬰兒死亡，據英國《衛報》去年6月報道，一名13日大的嬰兒死亡，或是最年輕死者。

初生嬰兒受感染，一般都會聯想與母體感染的關係。去年初，武漢多間醫院人員聯合投稿到《新英倫醫學期刊》，表示早於前年12月8日已發現有孕婦染疫；並統計77名染疫孕婦的生產方法，發現僅68人成功產子，其中順產的只有5人，其餘63人（93%）只能剖腹產子。這些嬰兒全部沒有感染武肺。

其後的醫學文獻，大多指出母體傳播僅理論上有可能，例如武肺病毒或會破壞胎盤，令母親及胎兒的血液流動出現異常等，但實際病例極之罕見。有古巴的醫護人員最近撰寫的醫學文章亦指，即使世界各地都曾呈報母嬰感染武肺的病例，時間上脗合母體垂直傳播的可能，但缺乏確鑿證據，換言之未能定論母體可以傳播武肺。

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