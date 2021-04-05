【本報訊】港台抽節目不斷，早前被叫停製作、題材是探討傳媒空間的一集《鏗鏘集》昨晚正式被抽起，改播另一集「奏出個未來」，講述三名視障人士學習音樂的故事，該集並非「公共事務組」出品，而是由廣播處長李百全要求另一組「文教及康體組」製作。消息人士憂慮，日後未必能播出原本訪問「眾新聞」中國組的集數。

李百全改用文教組出品

據悉，港台原編排昨晚8時播出的《鏗鏘集》，訪問由有線過檔眾新聞的中國組班底和「Hong Kong Free Press」記者，探討傳媒生存空間。最終港台播出的集數為「奏出個未來」，講述三名視障人士如何克服學習音樂困難的故事。該集並非出自一向負責《鏗鏘集》的「公共事務組」班底，而是「文教及康體組」應李百全要求製作。

《鏗鏘集》訪問眾新聞中國組的集數於上周已完成剪接，製作人員原定上星期五早上錄製旁白，但前一晚被高層臨時叫停。早前有消息稱，助理廣播處長（電視及機構業務）區麗雅要求製作人員於該集加入「藍媒」訪問，否則該集不可「出街」，但製作人員認為該集以紀錄片形式講述傳媒生態，無關「藍黃」，因此拒絕要求。

消息人士大嘆無奈，又稱難預料日後能否播出這一集，「都冇人同我哋溝通，要有溝通先知點做落去……但𠵱家我哋連溝通都做唔到，文教組又要用極短時間做」，港台指有關節目內容、人手及播放安排，屬內部編輯事宜。

接受《鏗鏘集》採訪的「眾新聞」中國組主管司徒元昨日回覆「立場新聞」查詢時表示， 港台沒告知他節目被抽起的原因，但對報道被抽起感到可惜。

李百全履新僅一個月已多次閹割港台節目，除抽起訪問中大學生會內閣「朔夜」的一集《鏗鏘集》，討論人大修改選舉制度的《議事論事》亦無法倖免。李百全亦抽起及腰斬多集《香港故事》，《卓越教室》、《環顧日常》和《聽出好戲勢》亦疑因分別涉及《鏗鏘集》編導蔡玉玲、黃店「渣哥」老闆娘譚小環和影帝黃秋生，全部難逃一劫。