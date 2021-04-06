事隔32年，中共政權仍不肯公開六四事件的真實死亡與失蹤人數，惟當日政權血腥鎮壓平民的史實，卻被後人以遺物作紀錄，成為拆穿當權者謊言的鐵證。

六四紀念館近日展出一枚刻有「89.6平息暴亂紀念」的手錶，錶底刻有「北京市人民政府贈」。支聯會秘書蔡耀昌估計，當年中國經濟環境差，手錶或許是除了糧食以外的「奢侈品」，作為嘉許士兵平亂有功的「獎品」，今天到場參觀的市民指，冀紀念館好好保存歷史物品，記錄真相。

將在下周六﹙17日﹚起休館一星期進行翻新工程的六四紀念館，現正舉行「走在抗極權最前線——從『八九六四』到『反送中』」主題展，及「司徒華先生逝世10周年」。翻新後，會以「中國百年與八九六四」作為新主題，藉回顧中國百年歷史，思考共產黨掌政的特徵，阻止當權者抹殺真相之外，同時研究出路。

「有實物佐證，真相不能否認」

休館翻新前夕，有市民趁復活節最後一日假期到場參觀。89年六四事件發生時仍是大學生的鄭先生憶述，當年對事件僅停留於「關注」，未有思考如何將史實保存。

他認為六四紀念館珍貴之處，在於擁有許多政權矢口否認的佐證，如近期展出的「平息暴亂」手錶便記錄了當時政府的取態：「文字（或許）有個人感受，寫嗰個人點樣去描述件事，對史實都會有偏差；但有實物（佐證）嘅話，某程度上真相係不能否認」，認為有助保留屬於當代人民的聲音。

鄭先生並指，以往一直有支持支聯會舉辦的六四集會及籌款，未來亦會一如既往，身體力行支持，即使政權要港人噤聲，無法再在維園燃點燭光，他深信港人自有辦法悼念。

不欲上鏡的梁女士亦指，當年只能靠收音機、家人口耳相傳的事件認識六四，但始終不如親眼目睹遺物般震撼，希望展館能將如此有意義的展品好好保存，教育下一代真實的歷史。

港資深記者捐出「平暴紀念」錶

蔡耀昌透露，新近展出的手錶由一名香港資深記者在展館成立時捐贈予支聯會，據知原由一位北京人轉贈予該名記者，並保留逾20年，蔡相信，該名記者或在89年亦曾親身到北京採訪，因而認識手錶的原有者。

手錶錶面印有戴綠色頭盔的士兵，錶面下方印有「89.6平息暴亂紀念」，錶底亦刻有「北京市人民政府贈」，蔡估計，當年中國經濟環境差，除糧食外，基本上沒有太大的物慾，手錶或許是當代的「奢侈品」，料當年中共以手錶贈予有份參與六四鎮壓的士兵作為「獎品」，認為有助後人認識史實：「會好清楚（六四事件）由中共最高層發動鎮壓，發動部隊進駐北京」。

英國早前有拍賣行為同一款手錶進行拍賣，惟賣家在社交媒體受到威脅下取消，蔡認為，事件正好反映外國一直關注六四、關注香港情況，而有關事件對中國官方而言卻是「一條刺」，甚至有意淡化屠城真相。

今年力推「毋忘六四」長跑「線上版」

另外，支聯會成員下月16日會舉行「毋忘六四」長跑，今年同時開放「毋忘六四」長跑「線上版」，市民只需報名，並在下月1日至23日期間依照着長跑路線到四個主要地點「打卡」 ，再將有關資料寄給支聯會確認即可。

六四紀念館網誌：https://64museum.blogspot.com/

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