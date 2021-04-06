政府今年2月底開展接種疫苗計劃，至今僅約50萬名市民接種，反應不似預期。食物及衞生局局長陳肇始趁復活節假期尾聲，今日（6日）傍晚發表網誌「催谷」，指當有逾半市民完成接種，本港才更有條件爭取進一步回復正常生活，包括經濟、社交活動和跨境出行。她又指，當局正積極研究，若有一定數目市民接種疫苗，是否可調整社交距離措施。

大批市民趁復活節假期外出，食衞局局長陳肇始於今日假期最後一天發表網誌，指近日本地疫情雖緩和，但仍有零聲未明源頭的確診個案，輸入個案也增加，加上海外疫情和海外變種病毒的威脅，故不能鬆懈。她指，雖然現已約50萬名市民接種新冠疫苗，但在科學上要達致「群體免疫」的效果，仍有一段頗長距離。

陳肇始在網誌呼籲市民接種疫苗，聲稱當有超過一半市民完成接種，才更有條件爭取進一步回復正常生活，包括經濟、社交活動和跨境出行，又指當局正積極研究，若有一定數目市民接種疫苗，是否可以對社交距離措施作出進一步調整。

港大鼻噴疫苗上月底招募約百人參與一期臨床測試

現時只有內地科興和德國復必泰兩種疫苗獲港府認可，陳肇始指，醫療衞生研究基金於去年4月及8月批出合共1.7億元撥款，支持本地大學進行49項針對2019冠狀病毒病的醫學研究，其中香港大學醫學院微生物學系與廈門大學和北京萬泰生物合作研發的鼻噴疫苗，一期臨床測試於3月下旬招募約100名成年人參與。

在陳肇始發表網誌後，政府新聞處今晚緊接發稿，指特首林鄭月娥今日到訪伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心，視察中心的運作情況及為工作人員打氣。林鄭指，現時疫苗供應充足，接種安排也方便，呼籲市民盡快預約接種，並指越早接種疫苗，便越早可享有「完成接種」的身份，「從而符合日後方便出行或進行某些活動的條件」。

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