【本報訊】復必泰（BioNTech、簡稱BNT）疫苗昨首日恢復接種，港大微生物學系講座教授袁國勇、港大內科學系榮休教授楊紫芝和醫管局前主席梁智仁等昨早到中山紀念公園接種中心補打第二針。部份受停打影響的市民毋須再預約，便可直接到場打針，中心外大排長龍，人龍一度長逾百米，等候逾半小時才能入內。

英人打齊兩劑盼回鄉

復必泰暫停接種期間，受影響的18.3萬名市民獲特別安排，如預約期為4月5日或以後，毋須再預約，可直接到已安排的疫苗接種中心打針。其中中山紀念公園體育館疫苗接種中心外昨早大排長龍，人龍一度長逾百米，至早上11時半始減少，惟每人平均仍需等待半小時以上才可入內。

來自英國的Katy期望接種兩劑疫苗後，可於半年至一年內返英國探望家人，直言很想念他們。至於為何選擇復必泰而不選擇科興疫苗，她說：「如果未來可出外旅遊，相信復必泰會獲較多國家承認。」

殷女士原定上周四打第二針復必泰，因停打而延至本周三，惟她當日凌晨要乘飛機往美國，趕不及打針，故昨專程與女兒「walk in」，中心職員最初拒絕，惟殷向傳媒表達憂慮後，職員即「轉軚」為她打針。醫管局總行政經理何婉霞期後解釋，稱運用了酌情權處理事件，避免浪費她已接種的第一劑疫苗。

袁國勇接種第二劑復必泰後見傳媒，強調當局抽查250劑復必泰疫苗，均沒發現細菌、真菌或內毒素污染，又指要群體免疫達到七、八成，才可減少不便，否則今年底也未必能出外旅遊和公幹。

另外，截至昨晚8時的過去24小時，分別約有2,900及6,600名市民接種第一及第二劑科興；另分別有約5,200及約6,500名市民接種第一及第二劑復必泰。隨着復必泰復打，預約數目急升，多達12,800名市民預約接種，科興預約人數只有約2,500人。