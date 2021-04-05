【本報訊】早前多名政府官員聲稱會研究禁選民投白票，以防破壞選舉，本身為律師的建制派立法會議員謝偉俊昨更指，煽動或有組織地鼓吹煽動市民投白票，更有可能觸犯國安法，港大法律學系講座教授陳文敏認為，若將宣傳或鼓吹投白票列為違法行為，當中有很多灰色地帶，認為政府擔心「完善」選舉後投票率創新低或廢票率創新高，故才想研究禁白票。

律政司長鄭若驊及政制及內地事務局長曾國衞先後表明會研究是否規管投白票行為後，引起社會憂慮日後連投票自由也被侵蝕，謝偉俊昨出席電台節目指，香港沒有法律要求市民必須投票，投票只是公民責任，不受法例規管，選民投白票只會影響投票率，並不影響選舉結果，認為現階段毋須規管投白票問題，但如證實涉及外國勢力或資金干預，則須另作別論。

謝同時指出，在國安法及《刑事罪行條例》下，任何人若發表煽動性文字或論述、有組織地鼓吹煽動市民投白票，從而抵制政府，挑起分化，又或顛覆政權、破壞政府運作，則有可能犯法，國安法有些行為，如果顛覆政權破壞政府運作，串謀或煽動、教唆，均可能會犯法，認為不只是鼓吹市民投白票，若是講述為何市民應該投白票，也可能觸及有關刑法。

但出席同一節目陳文敏認為，難以禁止投白票，「白票同廢票你點分呢又，你話唔畀投空白，佢咪填所有候選人，又係廢票，都係一種表達方式」，若將宣傳或鼓吹投白票列為違法行為，易有灰色地帶，「如果我去講，冇一個候選人適合，大家跟返自己意願投票，咁又點呢？」又或候選人在選舉期間互相攻擊，呼籲不要投票予對手，這些「灰色說話」都有可能變成違法行為。

羅健熙斥做法離開文明

陳文敏指出，經人大「完善」選舉制度後，可能令不少人參選意欲下降，選民投票意欲亦減低，若「完善」後選舉門檻令大部份泛民主派無法入閘，政府宣稱研究禁止白票，可能擔心今次「完善」選舉後，投票率創新低或廢票率創新高，「令成個選舉好尷尬，完善咗但係冇人投票」。認為政府與其花工夫禁止白票，應該反思為何會出現投白票現象。

民主黨主席羅健熙則在港台節目批評，政府想法十分無謂，認為若連白票都要規管，明顯是「離開文明」，反問支持政府是否已屬香港人唯一選擇？他稱投白票可以是選民表達不滿方式，又或反映不喜歡所有候選人，指有關表達方式過去一直未見問題，質疑為何現時突然成為問題，強調無法理解政府說法。