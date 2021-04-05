【本報訊】12名「被送中」港人中，昨提堂五人原先在港牽涉示威案，他們回港後，家屬仍可委託律師，並與律師團隊談論案件。惟同是12港人之一，被送中前在港並無刑事案件在身的「香港故事」成員李宇軒，回港還柙三天後，即遭律政司落案違反國安法，控以串謀壹傳媒創辦人黎智英等人勾結外國勢力等罪，更疑由「官派大狀」代表出庭，家屬根本不認識該大狀。

出庭五人均有大律師代表，其中郭子麟的代表為大律師黃錦娟，黃偉然由律師文浩正代表，張俊富、張銘裕、嚴文謙三人則分別由大律師鄧灝程、大律師朱寶田及大律師鄺展鴻代表。聆訊後律師團隊亦有與家屬開會商談。

料明日現身應訊

但原沒刑事案在身的李宇軒，回港還柙三天後即遭律政司落案起訴，控以串謀黎智英等人勾結外國危害國家安全及協助罪犯等三罪。案件早前再訊時，李宇軒仍在接受強制隔離檢疫而缺席聆訊，外間一直無法接觸的他疑似「被代表」，突然由一名叫羅達雄的大律師代表出庭，羅於庭外不肯透露任何詳情，包括李還柙的地方等；家人對李由羅代表則不知情。據悉，李被還押在小欖精神病治療中心，由院所內俗稱「神秘組」的懲教人員看管，其間須單獨囚禁。

一天後羅所屬大律師樓Olympia Chambers發聲明，對於被傳媒指控為「官派律師」 表遺憾，揚言無責任向家屬及傳媒透露詳情。李的家人上周五發文，稱終於與李取得聯絡，家屬現時需更多時間消化資訊，未有透露李現時情況。李宇軒妹妹指，暫未能回覆查詢，待稍後整理後會再回應。李宇軒料明日完成強制隔離，在西九龍裁判法院現身應訊。