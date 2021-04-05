【本報訊】中共趕盡殺絕香港人，考慮參選新一屆立法會選舉的童裝店Chickeeduck行政總裁周小龍昨表示，有逾 1.2 萬件印有包括黃色雨傘及黑色口罩圖案的貨品，二月中農曆新年前遭東莞海關以「宣揚黑暴」全數沒收，涉及印有「憑咩要我哋跪」字樣的T恤，印有黃色雨傘圖案的坐墊、攬枕和毛氈，以及印上鴨仔的帆布袋，兩面分別印上五隻及一隻。

籲習近平派員調查事件

周小龍指產品圖案均是得意、溫和，「雞仔、鴨仔，咁都要打壓我」，並稱自己為「和理非」的生意人，愛國愛港，時常勸說年輕人不應「逢中必反」，「民企都有好多支持我哋」，亦與內地廠商合作多年，即使受不少人反對，依然支持內地民企，但今次遭海關無理打壓，稱中央及港府不斷宣傳「愛國者治港」，但斥內地政府卻打壓港人，「搞自己人嘅國家……你叫我哋點愛你個國呀？」他又呼籲中國主席習近平派員調查事件。

周指暫已將定單轉往泰國，相信日後印有圖案的貨品需在泰國、印尼等地製造，但稱不會放棄在內地落單，因內地生產的成本較低和品質較佳，惟可能只可生產淨色貨品，亦未知被封殺程度，「唔知我喺佢張黑名單有幾前」。

周小龍曾在荃灣愉景新城商場分店擺放持「光復香港」旗幟「民主女神像」，随後即被業主通知不獲續租。他原定在2020年舉行的立法會選舉中，報名參選體育、演藝、文化及出版界別，並成功「入閘」，惟選舉被港府以疫情為由取消。周小龍上月中表示會再次報名參選。