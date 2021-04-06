4月6日（周二）是復活節長期最後一天，大批市民一早網上預約、趕於周二接種德國BioNTech復必泰mRNA武肺疫苗，包括前商務及經濟發展局局長蘇錦樑。周二單日共有12,800人打首劑BioNTech、16,500人接種第二劑。若只計算BioNTech接種人數，截至周二，累計已有169,400人已接種首劑，23,700人已接種第二劑。

反觀中國科興滅活疫苗乏人問津，以單日接種率計算，接種首劑及第二劑科興人數比周一更少。單日預約人數方面，只有2,500人預約打科興，11,600人預約打復必泰。另截至周二零時零分，過去24小時共有5宗送院個案，全部均接種BioNTech，兩名分別72及74歲長者，各因胸部不適、高血壓須留院觀察，情況穩定。

蘇錦樑排隊打BioNTech：會方便啲

疫苗接種計劃由2月26日開始，截至4月6日已屆第40日，累計已接種615,500劑疫苗，當中502,500人接種首劑，其中333,100人接種首劑科興，約169,400人接種首劑BioNTech。

另截至4月6日，累計113,000人已接種第二劑疫苗，包括約89,300人接種第二劑科興，約23,700人接種第二劑BioNTech。

周二為復活節長假最後一日，大批市民把握時間接種疫苗，包括前商經局局長蘇錦樑。《香港01》報道，蘇錦樑周二早上到中山紀念公園體育館的疫苗接種中心排隊，蘇表示自己是接種第二劑BioNTech，他稱本預約4月4日接種，因受停打影響改至6日。蘇受訪時表示，自己「偏向」接種由中國生產的科興疫苗，但因為「希望到外地探望家人」，故接種BioNTech，「會方便啲」。

周二單日有12,800人接第一劑BioNTech，16,500人接種第二劑，較周一分別只有5,200人及6,500人接種首劑和第二劑為多。

科興第2針19%甩底 再創新高

科興方面，接種及預約接種首劑人數持續「低迷」，周二單日約有2,700人接種第一劑科興，當中約2,300人在8間社區疫苗接種中心接種，約400人在參與計劃的私家醫生和診所接種。

3月9日為科興首劑開打第12日，單日有8,700人打首劑；至本周二，即第二劑科興開打的第12日，只有約6,200人接種第二劑科興，當中約4,900人在社區疫苗接種中心接種，約1,300人在私家醫生和診所接種。單日甩底率為29%，比周一稍回落。

累計方面，截至3月9日、科興首劑開打第12日，共有110,500人打首劑；至本周二，累計89,300人在科興開打第二劑第12日接種，即共約21,200人甩底，累計甩底率19%，再創第二針開打後創新高。

8間社區疫苗接種中心接種科興的「甩底率」約為4%，與21間社區疫苗接種中心接種BioNTech「甩底率」相同。周二單日約有2,500人網上預約接種科興，約11,600人預約接種BioNTech。BioNTech預約人數比科興多逾4倍。

5人打BioNTech後不適送院 2人留院

截至周二零時零分，過去24小時共有5宗送院個案，全部均為接種BioNTech，其中3人已經出院，兩名分別72及74歲長者因不適留院觀察。72老翁在元朗體育館接種第二劑BioNTech，胸部不適，留院觀察，情況穩定；74歲老婦則於界限街體育館接種首劑BioNTech，因高血壓留院觀察。另外感不適送院3人分別為兩男一女，年齡由56至63歲，分別因感暈眩或高血壓送院，毋須留院。

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