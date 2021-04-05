易攰、四肢感沉重無力及容易水腫，小心是脾虛濕困的表現。中醫師表示，都市人三餐不定時、嗜生冷飲食，可損害脾胃功能，加上抗疫期間普遍食得多、郁得少，都會加重本身的內濕問題，造成脾虛濕困而引致肥胖。飲用祛濕保健湯水、按壓穴位、房間多抽濕、適當曬太陽，有助春天祛濕減肥。

食無定時、食得太多太急或易痰濕

註冊中醫師林惠賢表示，中醫理論認為濕邪是其中一個引起肥胖的主因，當身體有過多濕氣，可積聚成水，受幾個因素影響，有機會演變成痰濕，造成肥胖。例如三餐食無定時，引致有時候會食得太多、太急；先天脾胃虛弱；或者常嗜生冷飲食，例如刺身、沙律，或珍珠奶茶等凍飲，損傷了脾胃。這些不良飲食習慣，都會將水濕化成痰，阻礙經絡，令脾胃運化水濕的功能失調而致胖。

林稱，抗疫的日子中，普遍人食得較多，包括在家工作吃多了零食，少了外出運動，整體活動時間減少，都會加劇內濕。另外，居住近山的地方、一般低層住戶或住村屋人士，家居都會較潮濕，外濕可阻礙體內陽氣升發，都可加劇濕重問題。受社會氣氛及疫情所影響，加上社交活動如見朋友的機會減少，若不開心、擔憂太多，都會引致肝氣鬱滯，中醫認為氣滯水停，意指身體的水液代謝都會因而減慢，水濕積聚成痰。

痰濕致肥胖多為脾虛濕困或脾胃濕熱型

引起肥胖有關的痰濕證型主要有兩類，其一為脾虛濕困人士，即有容易疲倦、水腫、面色萎黃、四肢感沉重無力及大便偏軟等症狀，通常多見於睡眠不足、吃過多生冷食物、體質較虛的人士身上；另一類為脾胃濕熱的人，即容易有暗瘡、面油多、生痱滋、小便黃、便秘、身體容易感到重倦。他們以年輕人較多，平日很喜歡吃熱氣、辛辣食物，易受濕熱困擾。

林指，脾虛人士因運化水濕能力差，當身體不能排濕，有水濕停滯的情況，便會「減極都肥」。臨床上不少人會自己嘗試靠節食、做運動減肥，但效果都不明顯或難以長時間持續，估計與身體脾虛太耐有關。如同時有血虛問題，即瞓得差，容易頭暈、心悸，或陽虛問題即容易怕冷、氣短及有自汗問題，更難減肥，需要調理好身體及祛濕痰才能控制體重。至於一般脾虛濕困人士，中醫師都會為病人健脾、祛濕作治療，有機會使用到淮山、白朮、茯苓等中藥。

多曬太陽有助排走水濕

要改善濕重問題，可從飲食、生活習慣各方面多管齊下。脾虛濕困人士可煲「佛手瓜淮山祛濕湯」飲用，有健脾祛濕、補中益氣功效，材料包括佛手瓜、淮山、熟薏米等。在中醫角度，淮山性平，味甘，入脾、肺、腎經，有助健脾祛濕，消脂減肥。同時，淮山含大量膳食纖維，低卡路里之餘，又帶有澱粉質，可當成米飯等主食，但要留意別吃太多，否則都會攝取過多熱量。平時可炒新鮮淮山，或用淮山煲湯。佛手瓜、陳皮有理氣和胃功效，淮山、薏米則可健脾祛濕。

脾胃濕熱人士可煲「冬瓜薏米祛濕湯」飲用，有助利水消腫、清熱祛濕；材料包括冬瓜、生薏米、赤小豆、白扁豆等。冬瓜可利水消腫、清熱化痰，生薏米則有健脾利水、清熱功效。

林建議濕重的肥胖人士，想有效控制體重，除了要調節飲食習慣，減少吃零食，平日多曬太陽，有助推動及排走水濕。做運動如微微出汗及少少喘氣便足夠，都有行氣祛濕功效，但有關節問題的人要留意揀適合的運動來做，避免過量運動。脾胃虛弱人士不宜吃太多冬瓜或寒性食物如麒麟果、山竹等。辛辣食物也要少食。保持心情開朗，可避免肝氣鬱滯和加重水濕，另要為家居房間抽濕，紓緩外濕問題，尤其住所的牆身經常發霉。

三個減肥祛濕穴位

可用拇指或食指，分別順時針或逆時針，按壓以下穴位各2分鐘，有很好的祛濕減肥功效。其中位於小腿的三陰交、陰陵泉可健脾祛濕，水分可利水消腫，定位如下：

「三陰交」：內踝尖上3吋（大約4隻橫指的距離），脛骨後緣凹陷處

「陰陵泉」：脛骨內側髁後下方凹陷處

「水分」：肚臍對上1吋

佛手瓜淮山祛濕湯（3至4人份量）

功效：健脾祛濕、補中益氣

材料：佛手瓜2個、淮山20克、熟薏米30克、陳皮1至2片、生薑2片、瘦肉半斤、去核紅棗10粒

製法：佛手瓜洗淨後切塊，瘦肉洗淨切塊及汆水，淮山及熟薏米先浸30至50分鐘。所有材料與2公升水滾1.5至2小時。

適合人士：脾虛濕困人士，即容易疲倦、水腫、面色萎黃及四肢感沉重無力者。但有便秘、易有胃脹、消化不良、感冒人士及孕婦不宜。

冬瓜薏米祛濕湯（3至4人份量）

功效：利水消腫、清熱祛濕

材料：1斤冬瓜、生薏米、赤小豆、白扁豆各30克、瘦肉200克、陳皮1片、生薑2片及鹽少許

製法：生薏米、赤小豆、白扁豆浸泡30分鐘或以上，瘦肉洗淨切塊及汆水；冬瓜洗淨，連皮切塊；其餘材料用水洗淨後浸30分鐘。最後所有材料及2公升水放進煲，滾起後轉中火煲約1.5至2小時，可加鹽調味

適合人士：脾胃濕熱人士，即容易有暗瘡、面油多、生痱滋、小便黃及便秘。但脾胃偏寒，如吃生冷食物容易腸胃不適、易肚瀉，正值感冒的人及孕婦不宜。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！