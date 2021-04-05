【本報訊】民主派面對北京閹割選舉制度，日後應否再參選引起不少爭，民主黨前主席劉慧卿接受傳媒訪問，直斥新制下民主派要向建制派拿提名才可參選是屈辱，她個人認為民主派不應該參選，未來仍可在議會外「和理非」爭取民主。

劉慧卿接受有線新聞專訪時，被問到民主派日後要參選立會，第一關先要向人大、政協所屬界別選委爭取提名，劉慧卿在訪問中斥，要民主派向建制派拿提名是屈辱，「如果你拜票嘅時候，可能有啲人會列出條件，你係咪否愛國者呀？你係咪乜呀？咁你仲有乜尊嚴呢？」

主張「和理非」爭取民主

劉又以當年民主派反對臨時立法會為例，她當年也是主張杯葛臨立會，當被問到她會否杯葛被閹割的立法會選舉時，她直言不會參選，「如果制度本身已經咁局限，好辛苦或者好屈辱，仲點做議員呢？」即使因此令她永遠不能重返議會，她亦完全不會後悔，因為她可以抬起頭解釋給香港人聽。

不過，劉慧卿仍相信和中央溝通才是出路，民主派在議會外都要繼續爭取民主，即使是「和理非非」的事亦要去做，她承認現在情況很差、很痛苦，但她覺得爭取應該不會停，「我有生之年見唔到就由你哋年輕嘅繼續喇！」

而劉慧卿昨於網台節目訪問工聯會立會議員麥美娟，麥相信新選舉制度下，不再是「選舉導向」，毋須「選舉傑出者」，劉隨即反問，此舉是否等同委任，指選民對相關人士並不認識；麥沒有回應，反指：「叻嘅人點會冇人識？」重申應予機會「務實參選者」進入議會，指「嗌咪」可於進入議會後再訓練。劉慧卿則強調，新選舉制度令有意參選的民主派卻步，社會持續撕裂下，認為未來議會或會造成更多撕裂，對「大倒退」感可惜。