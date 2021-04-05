【本報訊】民主黨中委會昨午與黨內區議員就近期政治形勢舉行會議，主席羅健熙會後見傳媒時表示，約40多名區議員和核心黨員討論後，同意在政府通過宣誓條例後宣誓，至於該黨未來還是否應參選立法會，黨員有不同意見，但同意必須經會員大會投票才作最終決定。

羅健熙指，黨內區議員和核心黨員在討論會只花了約15分鐘，即就宣誓達成共識。羅解釋，大部份黨友均指參選時簽署過類似聲明，亦覺得任內行為完全符合《基本法》和香港整體利益，不會違反宣誓條例，故認為進行宣誓並無問題，但他同時強調，建議只是參考立場，黨內區議員「唔係強迫性一定要跟」。

未有共識是否參選立會

至於會議餘下兩個多小時，羅健熙指主要討論人大常委會修改《基本法》附件一、二後，該黨未來是否參選立法會，最終黨員對此有不同意見，但共識是要經過會員大會投票作最終決定。羅又指，由於決定將對民主派造成重大影響，故希望未來與黨支部、黨團多作討論，相信最遲今年9月選委會選舉有結果後才作出決定，形容今日會上「冇乜人好急於要做決定」，又指該黨以往每遇重大政治爭議性問題，均會交由會員大會作決定，屆時亦一定會向公眾清楚交代，相信坊間會就民主派應否出選進行不同民調，該黨將參考。

另外，羅健熙被問到會上有否黨員提出日後選舉時要呼籲巿民投白票，他指黨員對未來是否參選未達共識，故未觸及有關問題，但認為近日政府「放風」稱要規管巿民投白票十分難理解， 因香港現時並無強制投票制度，「點解要恐嚇巿民？」

公民黨秘書長梁嘉善接受本報查詢時指，因目前香港選舉制度改變很大，完全扭轉港人過去對選舉想像，故該黨仍需就未來是否參選進行討論，暫未有結論。新民主同盟輪任召集人呂文光則稱，該黨目前忙於支援因參加和組織初選而被還柙的黨友范國威和鍾錦麟，暫未有機會討論未來是否再派人參選立法會。