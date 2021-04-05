【送暖高牆】極權來到要征服香港，但高牆內外以手足相稱的香港人，那甘心放棄？退休伯伯給余慧明來信，分享對香港醫護尊敬之情；亦有讀者以《聖經》金句祝福之鋒，重獲自由時，仍滿有反思和前進的力量感染別人。

（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出）

願剛強仁愛不膽怯

親愛的黃之鋒：

年青、勇毅、決心是你標記。你是個有遠大目標的優秀青年，面對重重困難和考驗，你仍堅守信念，苦苦地跨過去。

據報道，囚牢的日子很難過，是孤單、苦悶和寂寞的日子。希望你仍以無比的意志，咬緊牙關撐下去。深信喜愛和支持你的每位，都會不斷默默地守望你，並等待你出獄的那天，一齊為你歡呼！

祝願你可以早日重獲自由，能與家人，朋友團聚！祝願你身心強健，仍滿有感染別人反思和前進的力量！

「因為神賜給我們不是膽怯的心，乃是剛強，仁愛，謹守的心。」提後1：7~互勉

一位要向你學習的人

出色的香港女兒

慧明：

小時候，我的志願是做一個合格的護士。長大後我雖然末能做到，但我對香港護士的尊敬，可說是與日俱增。

大約十年前，我因心臟問題而留院。在那段日子，我親身感受到前線醫護的辛勞及無私奉獻。真的無盡感激。

可惜的是，這個地方變得越來越荒謬。一個生意失敗的舊電池及外行人，竟然被委任去說三道四，胡說八道及秋後算賬！妳和同事的無奈，香港人感同身受！

妳本可享受安逸的生活，但為了支援香港人爭取權益及公義，妳在百忙中成立「醫管局員工陣線」。單看「陣線」的會員瞬間過萬便知到妳及團隊廣受員工的愛戴及支持。

為了爭取全面「封關」以減低香港被疫情影響的風險，「陣線」在去年2月初發起香港醫護罷工行動。當時香港人都非常贊同和支持你們這合情合理的要求。黎教授的現身支持，足以證明你們的行動是正確的。

可惜那些廢物在錯誤的道路上越走越遠，選擇政治先行，未予理會你們善意的提點，直接導致大量香港人確診及多人不幸離世。

不過，要做的始終都要做！那些廢物最終都要實施你們具前瞻性的「封關」建議。近期確診人數回落，證明你們的看法是正確的！

你們曾經為我們而對香港可接種的疫苗進行仔細的分析。香港人覺得非常有用。可惜的是，別有用心的人「抹黑」你們「抹黑」某種疫苗，真的令人難過！

妳曾經講過：「賣仔莫摸頭」。妳真儍，香港人怎會「賣」妳呢？妳是極出色的香港女兒，香港人永遠都會愛護及支持妳！

慧明，妳是一個真正的香港好人。好人一生平安幸福。無論風雨或陽光，香港人會和妳一起面對未來的日子！

一個超尊敬余慧明的退休伯伯

一腔熱血勤珍重

各位愛國愛港但被無理關押的

女勇士：

不惜千金買寶刀，

貂裘換酒也堪豪。

一腔熱血勤珍重，

灑去猶能化碧濤。

——《對酒》 秋瑾

男勇士：

望門投止思張儉，

忍死須叟待杜根。

我自橫刀向天笑，

去留肝膽兩崑崙。

——《獄中題壁》 譚嗣同

佩服各位有無比勇氣及不問後果的犧牲！非常感謝！

一個沒有各位勇氣的香港人