本港疫情緩和，惟帶有N501Y變種病毒株輸入個案累計增至173宗，其中42%來自菲律賓。衞生防護中心昨日指是否暫停菲律賓航班來港，須留待政府考慮。有專家批評以往英國出現變種病毒個案，本港亦曾禁止當地航班來港，更一度引發港人滯留問題，質疑「停得英國點解唔停得佢（菲律賓）呢？」專家警告，變種病毒傳播率高6、7倍，一旦在關口走漏進入社區，恐釀災難級疫情大爆發。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，本港累計有173宗變種病毒個案，其中73宗來自菲律賓，佔整體42%，巴基斯坦及印度則分別有35宗及13宗。她指全球均有航班來港，已預料會有其他地方輸入的變種病毒，故香港須嚴守入境21日指定檢疫等措施，至於是否要暫停菲律賓航班來港，她稱須待政府考慮。

菲律賓等地變種患者急增

去年12月英國出現變種病毒，倫敦及英格蘭南部「封城」，多個歐洲國家部署禁止英國航班抵國，香港亦於12月22日凌晨起禁止英國載客航班抵港，所有14日內曾在英國停留2小時的旅客不得登上往香港客機，並延長檢疫期至21日，相關禁飛措施延至本月21日才將解禁，其間不少港人滯留當地。

呼吸系統專科醫生梁子超指，變種病毒在全球擴散，在菲律賓、巴基斯坦和南非等地區比例急升，意味變種病毒在該些地區有較強生存優勢，即使現時本港實施21天檢疫期，隨着復活節假完結較多人回港，外防輸入壓力增加，加上不能100%確保相關人士檢疫期間不會感染其他工作人員，他擔心一旦有變種病毒個案走漏，會對本港疫情控制帶來極嚴重後果。

梁子超批港遲鈍：倘走漏變種 恐爆災難

梁續指，菲律賓和印尼主要涉及外地傭工輸入政策，在有需要情況下應可暫停相關航班抵港，因他們本身不是本港居民，不會構成人權問題，直言「停得英國（航班）點解唔停得佢（菲律賓）呢？」他批評港府決策緩慢，防疫中門大開，「不停畀風險入嚟」，令香港承受不必要風險，促港府盡快叫停近日輸入個案涉變種病毒的國家，事實上英國日前亦已宣佈，禁止菲律賓、巴基斯坦、肯尼亞和孟加拉的旅客入境。

他又指假設接種疫苗後有高達9成保護率，剩下仍有一成風險，加上變種病毒傳播率高出6、7倍，一旦感染人數增多，後果依然會是災難性。他又憂慮未來當市民接種完兩劑疫苗，可能會想外出旅遊，停止變種病毒肆虐地區來港航班，其實變相等同發旅遊警示，可減少市民出發前往該些地區，日後再帶回病毒。

許樹昌認變種損疫苗功效 倡外傭針後才來港

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，到中大醫院社區疫苗接種中心接種第二劑德國BioNTech復必泰武肺疫苗。許指出，4成帶有變種病毒的個案都是由菲律賓抵港，當中很多是來港工作的外傭，假如變種病毒流入社區，將有更高傳染力，並減低疫苗功效。但他認為，目前21日的酒店檢疫足以阻隔變種病毒流入社區，如禁止菲律賓航班來港，本地家庭聘請外傭上會遇到很大困難，當局須衡量影響。他建議政府與外傭中介商討，要求外傭在當地接種疫苗後才來港。

停菲航班影響外傭及僱主：接種疫苗後來港最理想

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭表示，現時只要有菲律賓客機來港，每班機都有約數百人是來港工作的外傭，故如停飛對他們和僱主都有很大影響，「好多等咗好耐，都安排晒嚟又要停，你話係咪好麻煩」。她指復活節假前曾向印尼領事館了解，知道當地政府有意願優先給來港工作的外傭打疫苗，但希望港府能將21日檢疫期縮短至7至14日，但因提出建議後便碰上假期，未知兩方商討結果如何。

至於菲律賓方面，廖指當地未有讓外傭優先接種疫苗的政策，希望港府可與當地政府商討，料僱主願意付費給他們打疫苗後才來港，以保障安全，「好過要酒店檢疫21日，要成兩萬蚊，打完都冇咁易中招。」她又指以往曾有4至5位來港外傭確診，康復後有數位僱主寧願「賠錢」請他們走，不作聘用，故接種疫苗後才來港相信是較理想的解決方法。

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