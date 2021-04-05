【本報訊】本港疫情未止，昨新增16宗確診，累計個案達11,525宗，另有三宗初步輸入確診個案。昨唯一一宗本地個案屬源頭不明，患者為32歲旺角惠豐中心豐澤電器售貨員，潛伏期至發病期間，適值太太分娩，先後到過聯合醫院、觀塘母嬰健康院及連續多日到過鯉魚門廣場地下的鯉魚門市場買餸，數十名豐澤同事及約六名家人包括太太及初生兒子，全部須隔離檢疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨於疫情記者會表示，該名32歲男患者（第11512號）與五至六名家人居於油塘邨華塘樓，他3月30日喉嚨痛和眼腫，4月1日求診，翌日發燒，轉向另一私家醫生求醫並留檢測樣本，昨日確診。

不排除上班期間被人傳染

患者在旺角彌敦道惠豐中心豐澤電器任售貨員，3月22日最後上班，主要在地下樓層售賣電話、相機及美容儀器等，工作期間有戴口罩。患者數十名同事及同住家人須檢疫，涉事的豐澤店舖須強制檢測。張竹君認為患者傳染顧客的可能性低，反而不排除上班期間被其他人傳染。

患者的妻子3月24日在聯合醫院分娩，他3月23至26日期間曾到該院，在病房走廊送日用品給妻子及接她出院，並無進入病房，故毋須進行入院篩查。患者亦曾分別於3月19日及27日陪同太太及初生兒子到觀塘母嬰健康院，中心會向健康院跟進其接觸史。

醫管局總行政經理何婉霞補充稱，患者太太入院分娩時有接受入院篩查，當時檢測呈陰性，但未有與她同病房病人的數字。

張竹君稱，患者3月28日至4月3日早上到油塘鯉魚門廣場地下的鯉魚門市場買餸，翻查資料發現，早前有一對患者夫婦（第11492及第11493號）曾於3月24至29日下午到過該街市，由於該街市短時間相繼出現確診，中心擔心該處出現隱形傳播鏈，故該街市須一併強制檢測。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨指出，復活節假期有很多人不看醫生或醫生放假，確診數字只是人為降低，社區仍有隱形傳播鏈，假期後疫情或有反彈，認為社交距離措施應在個案清零28日後才放寬。

張竹君亦指不排除復活節假期私家醫生放假，檢測量減少，「可能返工先去睇病」，擔心疫情會反彈，要密切留意未來一至兩星期疫情發展。

記者昨日下午到旺角惠豐中心豐澤電器視察，多名身穿保護衣的食環署人員正清洗及消毒該處附近的街道，涉事豐澤店舖已關門，並貼出「臨時停營業通知」，指前日得悉有員工確診，暫停營業至今日，並會進行徹底清潔。