台鐵太魯閣號列車上周五（2日）發生嚴重事故，造成至少50人死亡、逾200人傷，死者包括負責駕駛列車的33歲司機袁淳修及32歲的助理司機江沛峰。港鐵工會「港鐵新動力」在Facebook宣佈，工會與台灣鐵路產業工會聯盟聯絡後，提供網上捐款方法，相關款項將會捐助於事故中罹難的司機家屬。

港鐵新動力指，捐款市民可以到台灣鐵路產業工會的捐款網站，填寫個人資料及捐款金額等。其中，身份證一欄可以寫「0」；在訂購人資訊的一頁，手機號碼可填「0919743718」，而「收件地址及郵遞區號」則可在縣市一欄填「任選」，再填「香港九龍站港鐵新動力工會辦公室」，備註則列明為「捐款罹難駕駛員家屬」。

工會不會代收捐款

港鐵新動力主席陳凱暉接受《蘋果》查詢時稱，工會非常關注是次台灣太魯閣號列車事故，有同事向他們反映希望可以直接捐款予事故中罹難的鐵路職員，促成他們聯絡台灣的鐵路工會去洽談捐款事宜。他表示，希望藉此表達香港同業工會的一點心意，亦冀相關捐款可以助家屬渡過現時難關。

他續說，工會不會代收捐款，市民可按照台鐵工會網頁的指示完成捐款，有關詳情可參考工會的Facebook帖文。

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