【本報訊】facebook用戶個人資料疑外洩，近300萬名香港用戶中招，個人資料私隱專員公署繼前日表明會就事件展開循規審查後，昨再發出使用社交媒體及即時通訊軟件的實用指引，提醒公眾社交媒體服務並非「免費」，用戶資料會被收集和分享，建議定期檢視私隱設定。

或不知情下被分享圖利

個人資料私隱專員公署昨發出《保障個人資料私隱 — 使用社交媒體及即時通訊軟件的指引》，提醒社交媒體的用戶在註冊賬戶，或在平台進行活動、包括閱讀帖文、按讚、發送和接收訊息時，資料會被收集作個性分析之用，可能在用戶不知情下被社交媒體平台用於廣告活動或再分享圖利， 即被「貨幣化」，提醒用戶有關服務並非「免費」。

指引列明，用戶在網上分享的資料會留下永久的數碼足迹，可被第三者濫用，引致身份被盜用、網絡欺凌和「起底」等行為。公署又提醒，使用「社交媒體賬號登入」（social log-in）功能或可促使社交媒體進行跨平台追蹤用戶的活動；若發佈公開予大眾的資料，則可被第三方透過「數據擷取」（data scraping）的自動化程序收集及整合。

公署在指引中建議用戶定期檢視私隱設定，選定會被分享的資料和如何廣泛地與他人分享，並限制社交媒體平台使用面容識別和定位功能；在社交媒體分享或發出任何資料前均應三思，相片中「標注」他人或分享他人資料時應小心謹慎，並提防網上騙案。

指引附有「更改私隱設定指南」，教授公眾如何更改Android和iOS手機，以及facebook、Instagram和Twitter的私隱設定。