武漢肺炎疫情稍有放緩，不過防疫仍然不容有失，小朋友或更成為新一代「隱形傳播者」。中大醫學院研究指出，本港的兒童確診比例比其他國家偏高，在逾900名17歲或以下患者之中，超過兩成、即200多人屬3歲或以下，當中有超過四成患者更沒有症狀，反映兒童或會成為「隱形傳播者」。中大醫學院亦指，即使小朋友康復出院，腸道及糞便仍然有機會帶到具傳染性的活性病毒，有小童帶毒長達36日。

港孩確診比例偏高 逾四成無病徵

中大醫學院研究團隊比較香港、中國大陸、意大利、西班牙及美國多個地區的兒童確診比例，發現香港的百分比偏高。至今累計11,500確診個案中，有超過900宗為17歲或以下人士，當中超過兩成為3歲或以下的幼兒，在此組別中，更有超過四成患者沒有任何病徵。

幼兒病毒量比成人高

中大續指，外國有研究指出，幼兒感染武漢肺炎病毒後，不論有否發病，病毒量仍高於需要留醫深切治療中心的成人患者，換言之，其傳染性亦隨之增加。中大微生物學系主任陳基湘指，病毒較喜愛幼嫩的細胞，希望可在細胞生存較長時間，但不一定會破壞細胞，因此即使幼童有病毒感染，排放病毒時間長，但其病徵不一定很嚴重。

康復仍帶有活性病毒 無病徵幼兒患者佔逾七成

中大醫學院亦發現，即使小朋友康復出院，其糞便仍有機會帶有具傳染性的活性病毒。自去年3月底開始，中大醫學院提供免費糞便檢測武漢肺炎病毒服務。截至今年3月25日，中大病毒檢測中心在超過17,500個糞便樣本中，識別22宗確診個案，陽性比率達0.13%，即每1,000名參與者中，便有1至2個樣本對武漢肺炎毒病呈陽性。

在22宗個案中，多達20宗、即九成為6歲以下的幼兒，沒有徵狀的「隱形個案」佔逾七成。陳基湘指，其中一個個案的糞便更持續帶活性病毒期高達36日，反映小朋友帶病毒的時間可以十分長，從而將病毒在社區傳開。

中大醫學院兒科學系系主任李民瞻指，發燒、咳嗽和流鼻水是兒童感染武漢肺炎的常見病徵，然而，這些徵狀往往被誤以為只屬普通感冒，故未有為孩子安排做檢測，呼籲父母多留意孩子的健康狀況，尤其是曾到訪高危地方後不適、居所被納入強制檢測名單、就讀學校有人呈報原因不明感染時，都應盡快求診並做病毒檢測。

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