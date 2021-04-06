北京出手整頓香港選舉制度，《基本法》下的雙普選目標實現無期。立法會前主席民建聯曾鈺成在有線新聞專訪中反問：「有提名限制、資格審查算不算普選？」他相信遙遠的將來，難以出現沒有提名限制、資格審查的「普選」。民建聯現有多個直選議席，而將來的直選議席將減少，作為創黨主席，曾鈺成向黨友發出肺腑之言，認為民建聯要有志氣、有骨氣，未來不應只着眼選舉，指派員加入政府可以是其中一個方向。

指民建聯不應只着眼選舉

立法會改組後由70席加到90席，但直選議席由35席減少至20席，新增40席選委議席，超區議席甚至被取消。外間認為這對現時在立法會坐擁13席、包括8席直選和2席超區議席的民建聯影響最大，部份直選議員或要轉跑道由選委界別出選。

身為民建聯創黨主席的曾鈺成在專訪說，該黨不應該只着眼選舉：「除咗喺議會，（民建聯）對整個管治團隊都應該有啲貢獻，所以我認為，如果民建聯除咗骨氣之外，如果有志氣，應該諗大啲，唔應該只望住90個位。」被問到是否要派員加入政府？他說是其中一個方向。

民建聯早前提出「變革香港」管治建議，主席李慧琼明言，民建聯將逐步向執政進發。全國港澳研究會理事田飛龍其後撰文指，北京需要的香港建制派「不是橡皮圖章或忠誠的廢物」，而是「賢能的愛國者」。

坦承低估中央決心 拒認選舉制度「開倒車」

曾鈺成於節目中又反駁選舉制度「開倒車」的說法，批評立法會內有人「爭取選票最優先，議會效率放一邊」，直指回歸初期的第一、二屆的立法會較現在文明，反觀現在的立法會，大部份時間不能運作、特區管治越來越艱難，有必要「放棄依條軌道，另一條軌道再來過，你唔能夠話係開倒車」。

政改五部曲變成一部曲，曾鈺成承認低估了中央的決心，相信日後若有普選都要在現在基礎上推行，料「普選」要有提名限制、資格審查。他又說，如果今年12月的立法會選舉順利舉行，未來四年立法會有效運作，下次立法會的比例有機會由「2：3：4（直選：功能組別：選委）」變成「3：3：3」。

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