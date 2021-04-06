西九文化區M+博物館展品涉違《國安法》的風波剛告一段落，中共喉舌再發功批鬥本地藝術作品。《文匯報》報道指，大館展出一幅疑似「黑護罷工」的油畫作品，涉煽動、鼓吹暴力及仇恨，批評有藝術家企圖美化「黑暴分子」。報道亦指，大館當代美術館「藝術家書籍圖書館」內，放有美化旺角暴動和佔中的書籍。報道引述有建制派議員要求政府介入，將涉事的展品下架，以防有人「假借藝術之名」表達政治理念。

大館發言人回覆《蘋果》查詢時，未有正面回應報道指控是否成立，僅稱大館一直支持藝術發展及協作，作為奉公守法的機構，會遵守香港法律。《蘋果》亦正向部份藝術家查詢事件。

《文匯》今（6日）於網上發佈4篇報道，「揭發」位於中環荷李活道的大館正舉行一個名為「韌生」的展覽，展覽中的相片內有不少疑似反送中「黑暴事件」的文宣，批評內容極盡抹黑警方及歌頌暴徒，令人憤慨。報道指，一幅名為《我係醫護》的油畫作品，令人聯想「黑護」罷工事件；另一個名為《Sam》的攝影作品中，有相片拍攝到「Pepe the Frog」（Pepe蛙），被指涉及煽動及縱暴內容。

據大館資料，「韌生」的策展人為秦文娟和李伊寧，二人自幼於內地受教育和成長，其後於香港大學修畢藝術學士課程。而根據展覽手冊，「韌生」由上月21日至5月2日開放參觀，關注在疫境中堅韌不懈的生命。《我係醫護》是由90後本地藝術家何博欣創作，以回應疫情期間，一眾前線醫護人員在極具挑戰的環境中盡力挽救生命，形容醫護不為榮耀而戰，也不渴望在日常工作中成為英雄，唯一願望是保證港人健康。而《Sam》則是藝術家劉衛的作品，透過訪問「關注草根生活聯盟」的項目經理黃佳鑫（Sam），引起觀眾關注社工在疫情間對社會作出的貢獻。

報道引參觀者指展品不符大館形象

《文匯》報道又指，同於大館賽馬會藝方的「藝術家書籍圖書館」內，擺放香港藝術家書籍的「香港專題」，有3本書與「旺暴」及「佔中」相關書籍，內容包括抹黑警方及歌頌「暴徒」，包括繪本作家貓珊（袁明珊）的著作《夏愨佔領圖》和由攝影組織「90後社會紀實」出版的相集《年初一紀事》和《雨傘見聞錄》。

報道引述有參觀者認為，展覽作品和藏書不符合大館形象，指大館前身是中區警署，「在象徵香港警察的地方，放入涉及黑暴的展品及書籍，令人感覺是存心挑戰」，使人十分反感。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！