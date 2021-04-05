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武肺疫情尚未到期，香港人都想保持身體健康，唔少人仲努力做運動，除咗行山仲去跑步，甚至上堂學跑，但唔知大家仲記唔記得，上年11月時，長跑界就爆出咗單MeToo事件，三項香港長跑紀錄保持者紀嘉文被指控捲入性騷擾醜聞，當事人紀嘉文事後喺社交網站專頁認錯道歉，但就只係形容事件係自己「以往冇認真處理感情問題」，香港業餘田徑總會都有開腔，呼籲受害人向田總作出投訴，佢哋會啟動處理投訴機制，但原來田總搞完一輪後，紀嘉文已甩身並復出。

「當面對質」嚇窒受害人

有跑界老友就同八方報料，話見到紀嘉文個「跑手堂」，之前一度以疫情防控為由暫停嘅訓練班，近期已經恢復招生，紀嘉文仲有份落場以「教練」之名教班，仲一星期教足四堂。八方當然即刻問吓田總，係咪已經處理好啲投訴同調查呢？田總就話，真係有收到相關投訴，但同對方講解完後，對方表示暫時擱置投訴。而八方就聽聞係因為投訴人被要求當面對質，咁好難唔令人打退堂鼓囉。田總仲話截至上月底，「跑手堂」體育會唔係該會會員屬會，紀生亦唔係2021年度註冊教練。即係唔關佢哋事。

跑界老友就話，現實係喺香港教人跑步，其實唔需要拎教練牌，只要有人肯跟學，就可以自己開班，所以就特別提醒想學跑步嘅跑友，要小心揀訓練班同揀教練，仲要記得時刻警覺保護好自己。

李八方