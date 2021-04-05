長假即將結束，稍見緩和的武肺疫情會否因出現超級傳播者或爆疫群組而反彈，令人擔心。更令人擔心的是，政壇近日已出現爆疫群組，因染上新選舉病毒而胡思亂想、胡說八道，既失去自我反省能力、永不知錯，又染上強國心病、處處提防和恐嚇市民，其中，病症較明顯的有林太鄭月娥、范太徐麗泰、潘太鄭若驊等，姑稱為乜乜太群組，傳染範圍遍及官場、親共政圈，其疫情未知何時可受控。

林鄭沒錯 制度錯港人錯

林鄭月娥近期頻頻接受中國官媒和本地傳媒專訪，在為中共改變香港選舉制度歌功頌德之際，重點是要為自己主政近四年由「好打得」變「打錯晒」解畫。她接受新華社訪問時，把自己的無能歸咎於香港的政治體制讓人才不願意進入，歸咎於教育、傳媒、公務員培訓與管理制度有待完善，歸咎於海外一些政府和政客委任自己的代理人進入香港政治架構，破壞香港與內地的關係。

對於港人接種武肺疫苗意願不高，林鄭也知源於市民對政府的信心不足，「你要他打針他不打，你要他檢疫他不去」，但她只說有中央支持，香港人很幸運、很幸福，不說連中國官員也在逃避接種國產疫苗，更不是反省政府做錯甚麼而影響市民信心，而是怪責傳媒報道的誤導。如此諉過於人，無非再次證明她毫無反省能力，再次驗證輿論多年來對她的評語：「千錯萬錯，唔係我林鄭錯」。

相比於林鄭月娥拒不認錯，范徐麗泰更要香港人認錯。她宣稱，中央對香港一直非常寬容，香港已多次超越紅線，「所以喺呢個時候，就係自己知道做錯咗，以後就唔好再係咁，而唔係攞住嗰個『完善』選舉制度，逐隻字去篤睇下有冇窿。搵到個窿又點？都唔會令香港繁榮㗎嘛。」

搞笑的是，范太在列出民主派參選立法會的入閘條件時，竟然說：「如果有人去過美國，同美國政要好興奮、開心影相，呢啲人唔使諗（入閘）。」「中槍」的不只是曾訪美的民主派前議員，也有以多次訪美為榮的新民黨主席葉劉淑儀，還有去年3月訪美的行會成員陳智思、廖長江、張國鈞。而林太就任特首後從不訪美，是要避免被美方制裁的尷尬，還是要避開被范太指摘的尷尬？

選舉病毒變異 沒藥可治

比范太要港人認錯更過份的是，鄭若驊不只聲稱市民不應該投白票，更要研究規管是否足夠。曾國衞早前對「投白票是否操縱選舉」問題也表示，會審視現行法例是否已足夠堵塞漏洞，或採取其他措施。是否登記做選民、是否投票、是否投白票，都是市民基本的政治權利，何時變成違法、要接受規管？如此提防、恐嚇市民，倒也符合強國四個自信心態。請問乜乜太，香港的選舉制度，是不是會有一天，要「完善」到不投票、投白票都是妨礙政府管治、觸犯國安法？

或許，委任制還不是區議會、立法會產生的最壞辦法。當乜乜太群組的病症惡化時，無論是選舉委員會，還是市民，都可能出現只准投贊成票給指定候選人的結果。中國人大會議的投票，還分贊成、反對、棄權（包括不按表決器），在乜乜太群組眼中，最終只可以投贊成票。這就是她們鼓吹的要令選舉「公開、公平、誠實地進行」？這是中國選舉病毒的變異，沒有疫苗可打、沒藥可治。

李平

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